Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dẫn đầu đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 13.2, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
Bình luận (0)