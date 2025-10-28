Lãnh đạo Ukraine thừa nhận khó khăn ở Pokrovsk, bác thông tin 10.000 quân bị Nga bao vây

Trong bài phát biểu thường kỳ, ông Zelensky cho biết quân Nga đã tập trung lực lượng tấn công chính vào Pokrovsk, gây nhiều khó khăn. Ông nói: “Giao tranh ác liệt đang diễn ra ở khắp mọi nơi, và trên các tuyến đường tiếp cận thành phố. Có các nhóm phá hoại trong thành phố, và hậu cần đang gặp khó khăn”.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh cần gây ra càng nhiều tổn thất cho lực lượng Nga càng tốt.

Trước đó cùng ngày, Nga tuyên bố khoảng 10.000 binh sĩ Ukraine đang bị bao vây ở khu vực Kupyansk và Pokrovsk.

Cụ thể, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo: “Đã ghi nhận có khoảng 5.000 binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang Ukraine bị bao vây ở hướng Kupyansk, và khoảng 5.500 người bị bao vây ở hướng Krasnoarmeysk”.

Kupyansk là thành phố thuộc tỉnh Kharkiv của Ukraine, cách thủ phủ Kharkiv khoảng 100 km về phía đông. Krasnoarmeysk là tên gọi của Nga để chỉ Pokrovsk, một trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine ở vùng Donetsk.

Một quân nhân thuộc Lữ đoàn tấn công độc lập số 59 của Hệ thống không người lái Yakov Handziuk phóng máy bay không người lái trinh sát, gần thị trấn tiền tuyến Pokrovsk ở vùng Donetsk (Ukraine), ngày 6.10.2025 ẢNH: REUTERS

Tổng thống Zelensky hôm 26.10 cho biết ông nhận được thông tin cập nhật thường xuyên từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine và Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi.

Theo ông, trong tuần qua, mức độ hoạt động của Nga gần Kupyansk và Pokrovsk “đã giảm từ 1,5 đến 2 lần so với các giai đoạn trước”. Ông khẳng định các lực lượng Ukraine vẫn “kiểm soát được tình hình”.

Hôm 25.10, tờ Ukrainska Pravda đưa tin có ít nhất 250 binh sĩ Nga đã xâm nhập Pokrovsk, đã xảy ra nhiều vụ chạm súng làm nhiều binh sĩ Ukraine thiệt mạng, đặc biệt là những người điều khiển máy bay không người lái. Vì tuyến đường tiếp tế vào Pokrovsk đã bị UAV Nga khống chế, binh sĩ Ukraine phải đi bộ 10-15 km để đến được vị trí của mình.

Một ngày sau, đại tá Hryhorii Shapoval, phát ngôn viên của nhóm quân Ukraine trong khu vực, cho biết giao tranh đường phố vẫn đang diễn ra ở Pokrovsk, nhưng tình hình “trong tầm kiểm soát và dự kiến, không nghiêm trọng”.

Ông nói lý do binh lính đi bộ đến vị trí là “để ít bị Nga phát hiện hơn”, và tuyên bố lực lượng Ukraine vẫn đang giữ vững phòng tuyến.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, Nga hiện đã tập trung khoảng 200 quân tại Pokrovsk.