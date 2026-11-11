Lãnh đạo VBA lên tiếng về vụ án các cầu thủ bóng rổ bị bắt vì dàn xếp tỷ số: ‘Rất bất ngờ’

Như Thanh Niên thông tin, ngày 11.11, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết, cơ quan này vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ thể thao, dàn xếp tỷ số các trận đấu bóng đá, bóng rổ do Vũ Chí Công (tên khác là Vu Chi Konh, 28 tuổi, quốc tịch Ukraine, trú tại TP.HCM) cầm đầu.

C02 phát hiện đường dây hoạt động dàn xếp tỷ số tại giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) ẢNH: VBA

Mở rộng điều tra, C02 tiếp tục phát hiện đường dây hoạt động dàn xếp tỷ số tại VBA. Cụ thể, vào tháng 8.2026, Võ Hoàng Minh Nhật đã trao đổi, thống nhất với Công về việc đứng ra tổ chức dàn xếp kết quả một số trận bóng rổ. Sau đó, Nhật cung cấp thông tin về các kèo cá độ để Công tham gia đặt cược nhằm thu lợi bất chính.

Một trong những trận đấu được cơ quan điều tra xác định có hành vi dàn xếp tỷ số là cuộc đối đầu giữa CLB Da Nang Dragons và Nha Trang Dolphins diễn ra ngày 15.8. Để thực hiện kế hoạch, Võ Hoàng Minh Nhật đã trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với Võ Huy Hoàn và Huỳnh Vĩnh Quang thuộc CLB Nha Trang Dolphins trong mùa giải 2026. Cùng thời điểm, Nhật liên hệ với Sơn Minh Tâm, Mai Phước Thịnh và Lâm Minh Duy là 3 cầu thủ đang thi đấu cho CLB Da Nang Dragons ở mùa giải 2026.

Theo kết quả điều tra, những người liên quan đã bàn bạc, thống nhất phương án tác động đến kết quả trận đấu giữa Da Nang Dragons và Nha Trang Dolphins ngày 15.8, qua đó tạo lợi thế cho Vũ Chí Công khi tham gia cá độ. Sau khi thực hiện việc dàn xếp, những người tham gia được trả tiền công theo thỏa thuận trước đó. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền Vũ Chí Công sử dụng để tham gia cá độ lên tới hàng tỉ đồng.

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Động thái nóng của VBA

Chia sẻ về sự việc trên bản tin thể thao tối nay của VTVcab, ông Trần Chu Sa - Giám đốc điều hành VBA cho biết: "Chúng tôi đã nắm bắt thông tin chính thức về vụ việc liên quan các cầu thủ VBA. Đây là sự cố hết sức đáng tiếc đối với giải đấu và là lần đầu tiên VBA phải đối diện với sự cố như vậy. Ý thức được việc bảo vệ tính minh bạch và liêm chính của giải đấu, rất nhiều năm qua VBA đã thực hiện nhiều biện pháp. Hàng năm VBA có đối tác độc lập giám sát giải đấu VBA, theo dõi thị trường để phát hiện những bất thường, từ đó cảnh báo cho VBA. Ngoài ra VBA cũng phối hợp thường xuyên với Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam và cả Liên đoàn Bóng rổ thế giới trong công tác nâng cao nhận thức cho CLB, VĐV, phối hợp điều tra, xác định những trường hợp nghi ngờ.

Ông Trần Chu Sa bày tỏ: "Chúng tôi cảm thấy bất ngờ và không khỏi đáng tiếc cho những cá nhân cầu thủ liên quan đến vụ việc. Họ vì lợi ích trước mắt làm ảnh hưởng đến sự nghiệp. Sự việc sẽ làm ảnh hưởng đến niềm tin của người hâm mộ với giải đấu. Sau sự việc xảy ra, chúng tôi đã thiết lập kênh liên lạc thông suốt với các CLB, hướng dẫn họ rà soát các hoạt động của mình, quản lý VĐV tốt hơn, tránh để xảy ra những sự việc đáng tiếc tương tự".







