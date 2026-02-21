Lắp thêm đèn sương mù có bị phạt?

Những năm trở lại đây, công tác đăng kiểm ô tô được thực hiện nghiêm ngặt, đặc biệt là các hạng mục liên quan đến việc độ, nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng. Điều này gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều và tâm lý e ngại cho chủ phương tiện khi muốn lắp thêm đèn sương mù tăng cường khả năng quan sát trong điều kiện thời tiết xấu.

Nhiều tài xế băn khoăn việc lắp thêm đèn sương mù có ảnh hưởng đến đăng kiểm, bị xử phạt khi lưu thông ẢNH: T.N

Trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT), tài khoản Nguyễn Quân đặt vấn đề: "Sương mù mà không có đèn chuyên dùng lắp thêm để phá sương thì không đi được, mà nếu lắp thêm thì bị xử lý phạt. Người lái xe phải làm thế nào?".

Giải đáp thắc mắc này, đại diện Cục CSGT cho biết, Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168) quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ không có quy định xử phạt đối với hành vi tự ý lắp đặt thêm đèn sương mù trên ô tô.

Cụ thể, việc lắp thêm đèn sương mù sẽ không bị xử phạt nếu thiết bị này là dạng rời và được lắp đặt đúng quy chuẩn kỹ thuật. Quy định này nhằm hỗ trợ tài xế đảm bảo tầm nhìn khi di chuyển trong điều kiện hạn chế như mưa lớn, sương mù dày đặc mà không làm thay đổi đặc tính chiếu sáng cơ bản của phương tiện.

Việc lắp thêm đèn sương mù đúng quy chuẩn không bị xử phạt theo Nghị định 168 ẢNH: T.N

Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện cần phân biệt rõ giữa việc lắp thêm đèn sương mù đúng quy định và các hành vi vi phạm khác. Theo điểm a, khoản 3, điều 13, Nghị định 168, hành vi điều khiển xe lắp thêm đèn ở phía trước, phía sau, trên nóc, dưới gầm, một hoặc cả hai bên thành xe (trừ đèn sương mù dạng rời lắp đúng quy định) sẽ bị xử lý nghiêm.

Mức xử phạt cho hành vi lắp đèn sai quy định đối với người điều khiển phương tiện 1 - 2 triệu đồng. Ngoài nộp phạt, tài xế còn bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe theo điểm a, khoản 13, điều 13 cùng Nghị định.

Như vậy, chủ phương tiện hoàn toàn có thể trang bị thêm đèn sương mù dạng rời để đảm bảo an toàn khi lưu thông. Việc nắm rõ các vị trí được phép lắp đặt và loại đèn tương ứng giúp tài xế vừa tăng hiệu quả quan sát, vừa tránh được các rắc rối pháp lý cũng như phiền hà khi thực hiện đăng kiểm định kỳ.