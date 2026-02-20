Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe - Giao thông

Những lỗi giao thông dễ mắc phải trong ngày tết?

Chí Tâm
20/02/2026 11:27 GMT+7

Những ngày tết là thời điểm số vụ vi phạm giao thông tăng cao nhất trong các kỳ nghỉ lễ. Người điều khiển phương tiện cần ý thức, nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật để tránh bị phạt đầu năm.

Dịp Tết Nguyên đán, số vụ vi phạm giao thông luôn có chiều hướng gia tăng. Điều này phần lớn đến từ tâm lý chủ quan của người lái, nhất là trong thời điểm háo hức vui xuân, đi chúc tết gia đình, người thân. Đây cũng là thời điểm lực lượng chức năng ráo riết ra quân, xử lý các vụ vi phạm giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Dưới đây là một số lỗi vi phạm giao thông phổ biến trong dịp tết:

Vi phạm nồng độ cồn

Nồng độ cồn là một trong những lỗi vi phạm phổ biến nhất trong dịp tết, chủ yếu xuất phát từ nhu cầu giao lưu, tiệc tùng, ăn uống chúc tết trong những ngày đầu năm. Một số người cho rằng, uống một lượng nhỏ rượu, bia lấy phép sẽ không gây ảnh hưởng đến khả năng điều khiển xe.

Lỗi vi phạm nồng độ cồn cao nhất lên đến 40 triệu đồng

ẢNH: TN

Lỗi vi phạm nồng độ cồn cao nhất lên đến 40 triệu đồng

ẢNH: TN

Tuy nhiên, chỉ cần có nồng độ cồn trong máu và khí thở, người điều khiển phương tiện có thể bị xử phạt theo quy định mới. Căn cứ Nghị định 168/2024/NĐ-CP, vi phạm nồng độ cồn thành 3 mức độ xử lý.

Với ô tô, mức vi phạm 1 (chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc 0,25 mg/1 lít khí thở) bị phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng theo điểm c, khoản 6, điều 16; trừ 4 điểm bằng lái theo điểm b, khoản 16, điều 6, Nghị định 168. Với mức 2 (vượt quá 50 - 80 mg/100 ml máu hoặc 0,25 - 0,4 mg/1 lít khí thở) bị phạt tiền từ 18 - 20 triệu đồng theo điểm a, khoản 9; trừ 10 điểm bằng lái theo điểm d, khoản 16, điều 6. 

Mức vi phạm cao nhất (vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc 0,4 mg/1 lít khí thở) có khung phạt từ 30 - 40 triệu đồng đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng lần lượt theo quy định tại điểm a, khoản 11 và điểm c, khoản 15, điều 6.

Chở quá số người quy định trên xe máy

Một số trường hợp di chuyển gần hoặc có quá nhiều người nhưng thiếu phương tiện, người lái thường mạo hiểm chở 2 - 3 người để tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, điều này vi phạm quy định của luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 (TTATGTĐB).

Những lỗi giao thông dễ mắc phải trong ngày tết?- Ảnh 2.

Chở quá số người quy định trên xe máy cũng là một trong những lỗi vi phạm phổ biến ngày tết

ẢNH: TN

Theo khoản 1, điều 33, luật TTATGTĐB 2024, người lái xe mô tô hai bánh, xe gắn máy chỉ được chở 1 người (tức là trên xe có tối đa 2 người). Nếu vi phạm quy định trên, sẽ bị xử phạt theo Nghị định 168. Cụ thể, nếu chở quá 2 người trên xe máy, người lái bị phạt 400.000 - 600.000 đồng theo điểm g, khoản 2, điều 7. Nếu chở 3 người trên xe máy, mức phạt tăng lên 600.000 - 800.000 đồng theo điểm b, khoản 3, điều 7; bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo điểm a, khoản 13, điều 7.

Vượt đèn đỏ

Vượt đèn đỏ cũng là một trong những vi phạm thường gặp trong những ngày tết là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn nghiêm trọng tại các giao lộ, ngã tư.

Theo quy định hiện nay, vượt đèn đỏ là nhóm vi phạm có mức xử phạt cao hàng đầu. Người điều khiển ô tô bị phạt từ 18 - 20 triệu đồng theo điểm b, khoản 9, điều 6 và trừ 4 điểm giấy phép lái xe theo điểm b, khoản 16, điều 6, Nghị định 168 nếu vượt đèn đỏ.

Những lỗi giao thông dễ mắc phải trong ngày tết?- Ảnh 3.

Camera giao thông hoạt động liên tục 24/24 tại các ngã giao để xử lý các vụ vi phạm vượt đèn đỏ

ẢNH: PHƯƠNG VY

Với người điều khiển xe máy, mức phạt cho hành vi này từ 4 - 6 triệu đồng theo điểm c, khoản 7, điều 7; bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe theo điểm b, khoản 13, điều 7, Nghị định 168.

Hệ thống camera giám sát hiện nay hoạt động liên tục tại các nút giao đô thị. Dữ liệu vi phạm được cập nhật trực tiếp vào Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính để thực hiện trừ điểm bằng lái tự động. Người tham gia giao thông cần tuân thủ các quy tắc an toàn để tránh rủi ro mất quyền điều khiển phương tiện ngay đầu năm mới.

Buộc, chở mai, đào trên ô tô: Mức phạt lên tới 26 triệu đồng

Nhiều tài xế mạo hiểm buộc đào, mai quá khổ phía sau ô tô để vận chuyển về nhà khiến biển số bị che khuất. Theo quy định mới nhất, hành vi che một phần biển số bị xử phạt rất nghiêm, số tiền lên đến hàng chục triệu đồng.

giao thông vi phạm giao thông lỗi giao thông ngày tết vượt đèn đỏ lỗi nồng độ cồn
