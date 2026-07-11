Lật ca nô ở Phú Quốc: MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang hỗ trợ nạn nhân

Theo đó, ông Trần Minh Khoa cho biết, công tác khắc phục hậu quả vụ lật ca nô đang được triển khai rất tích lực.
Với sự chỉ đạo trực tiếp từ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và sự vào cuộc quyết liệt của UBND đặc khu Phú Quốc, cùng các lực lượng chức năng, công tác cứu hộ đã cứu được 21 nạn nhân và đang tiếp tục chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện Sun Group ở khu vực An Thới, đặc khu Phú Quốc.
Bên cạnh đó, đối với nạn nhân tử vong, chính quyền sẽ hỗ trợ số tiền 26 triệu đồng/người (tương đương 1.000 USD/người); chủ ca nô bị lật cũng đã hỗ trợ mỗi nạn nhân 1.000 USD. Còn các nạn nhân còn lại thì tùy theo trường hợp cụ thể, sẽ được hỗ trợ từ 300 đến 500 USD/người.
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tỉnh An Giang cũng đã vào cuộc rất tích cực, hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong số tiền 5 triệu đồng.
Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 13 giờ ngày 11.7, ca nô Ocean Pearl Island biển kiểm soát AG-2675, thuộc Công ty TNHH du lịch Minh Huy PQ, do ông Nguyễn Hồng Hải (57 tuổi) làm thuyền trưởng chở khoảng 32 du khách Ấn Độ cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên người Việt Nam di chuyển từ hòn Mây Rút Ngoài vê cảng quốc tế An Thới. Sau khi rời bến khoảng 400 m thì xảy ra sự cố lật ca nô do sóng to gió lớn.
Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền đặc khu Phú Quốc khẩn trương vào cuộc xử lý; huy động toàn lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ nạn nhân và nhanh chóng báo cáo cấp có thầm quyền.
UBND đặc khu Phú Quốc đã chỉ đạo các lực lượng quân sự, công an, biên phòng, cảnh sát biển, hải quân, các cơ sở y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện rà soát khu vực xảy ra tai nạn; tổ chức cấp cứu, điều trị người bị nạn; bảo vệ hiện trường.
Đến khoảng 15 giờ 40 phút cùng ngày, công tác cứu nạn cứu hộ vụ lật ca nô đã hoàn tất, đưa 36 người vào bờ. Trong đó, có 21 người được cứu sống, 15 người không may tử vong (13 nam, 2 nữ đều là quốc tịch Ấn Độ).
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