Lật thúng chai, một ngư dân trôi dạt trên vùng biển Dung Quất

Hải Phong
Hải Phong
11/01/2026 16:25 GMT+7

Trong lúc đánh cá gặp sóng lớn làm thúng chai bị chìm, một ngư dân trôi dạt trên biển, nhưng may mắn được ứng cứu.

Chiều 11.1, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất (Quảng Ngãi) cho biết, tàu PTSC 03 của Tổng công ty CP dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC) trong lúc làm nhiệm vụ trên vùng biển cảng Dung Quất, đã phát hiện, ứng cứu một ngư dân đang trôi dạt trên biển, đưa vào bờ an toàn.

Lật thúng chai, một ngư dân trôi dạt trên vùng biển Dung Quất - Ảnh 1.

Các thuyền viên trên tàu PTSC 03 ném phao cứu ngư dân

ẢNH: CẨM ÁI

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 20 ngày 11.1, tàu PTSC 03 do ông Kiều Quang Lục làm thuyền trưởng, đang hành trình từ phao SPM Nhà máy lọc dầu Dung Quất về cảng PTSC thì phát hiện ông Nguyễn Văn Vũ (55 tuổi, ở thôn Tuyết Diêm 1, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi) trôi dạt trên biển tại khu vực trước mũi Vạn Ca Dung Quất.

Ngay sau đó, thuyền trưởng và thuyền viên tàu PTSC 03 đã nhanh chóng thả phao cứu sinh, đưa ông Vũ lên tàu và chở về cảng PTSC Dung Quất lúc 11 giờ 5 phút cùng ngày.

Lật thúng chai, một ngư dân trôi dạt trên vùng biển Dung Quất - Ảnh 2.

Lực lượng biên phòng kiểm tra sức khỏe cho ông Nguyễn Văn Vũ

ẢNH: CẨM ÁI

Nhận được tin báo, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất đã tiếp nhận ngư dân, phối hợp thăm khám, chăm sóc sức khỏe. Hiện sức khỏe ông Vũ đã ổn định và được đưa về nhà.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, trong lúc đi thúng chai đánh bắt cá trên biển, ông Vũ không may gặp sóng lớn làm thúng bị chìm.

