Lầu Năm Góc chưa bổ nhiệm được Tham mưu trưởng lục quân

Tuy nhiên, đề cử của ông Hegseth đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ do vấp phải phản đối từ phía các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, theo tờ The Wall Street Journal hôm qua dẫn lời các quan chức Mỹ và nguồn tin từ Điện Capitol. Lầu Năm Góc muốn sớm bổ nhiệm tướng LaNeve từ tháng 5. Thế nhưng, việc này chưa thành sau khi Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Roger Wicker cho hay không đủ số phiếu cần thiết để thông qua đề cử này. Các nghị sĩ cho rằng tướng LaNeve chỉ mới được phong hàm tướng 4 sao khoảng 6 tháng. Trong khi đó, đa số tham mưu trưởng trước đây đều cần giữ quân hàm tướng 4 sao ít nhất 18 tháng.

Lầu Năm Góc - trụ sở của Bộ Quốc phòng Mỹ ở Arlington (bang Virginia, Mỹ) Ảnh: Reuters

Trong một diễn biến khác, việc kéo dài thời gian triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia ở thủ đô Washington từ nay cho đến tháng 1.2029 sẽ tốn thêm khoảng 1,4 tỉ USD tiền ngân sách, theo AP dẫn ước tính của Bộ Quốc phòng trình lên quốc hội Mỹ. Chiến dịch triển khai Vệ binh Quốc gia đến Washington D.C bắt đầu từ hè năm ngoái theo lệnh của Tổng thống Donald Trump nhằm tăng cường nỗ lực trấn áp tội phạm. Đến hè năm nay, vào thời điểm thành phố kỷ niệm 250 năm Mỹ lập quốc, quân số của lực lượng này tăng lên khoảng 5.000 người. Bộ Quốc phòng cho hay chi phí trên được tính toán cho trường hợp duy trì trung bình khoảng 2.500 thành viên Vệ binh Quốc gia tại Washington cho đến tháng 1.2029, thời điểm ông Trump chấm dứt nhiệm kỳ 2 ở Nhà Trắng.