Mỹ bắt nghi phạm gây ra vụ cháy rừng nghiêm trọng tại bang Washington

Một khu vực bị tàn phá bởi đám cháy Old Trails ở Spokane hôm 3.8 ẢNH: REUTERS

Đài NBC News ngày 4.8 đưa tin một người đàn ông 37 tuổi có tiền án vừa bị bắt về cáo buộc gây ra vụ cháy rừng lớn nhất tại bang Washington phá hủy hàng trăm ngôi nhà và khiến hàng chục ngàn người phải rời bỏ nhà cửa để sơ tán.

Theo cảnh sát trưởng hạt Spokane John Nowels, nghi phạm Aaron Farinacci bị bắt với sự hỗ trợ của đội đặc nhiệm phản ứng nhanh (SWAT) sau khi một thẩm phán ban hành lệnh truy nã dựa trên cáo buộc phóng hỏa cấp độ 1.

Nghi phạm đang bị giam giữ với mức bảo lãnh tại ngoại là 1 triệu USD. Hiện chưa rõ liệu người này đã bị buộc tội chính thức hay có luật sư chưa.

Ông Farinacci bị bắt sau khi cảnh sát cho biết một nhân chứng đã nhìn thấy một người đàn ông gần đám cháy Old Trails ngay trước khi nó bắt đầu vào khoảng 10 giờ sáng ngày 1.8. Nhân chứng nói rằng người đàn ông đi vào những tán cây và sau đó ngồi xổm bên vệ đường gần một đám cỏ, trước khi "đứng dậy, trông rất lo lắng" rồi bỏ đi.

Với diện tích 1.465 ha, đám cháy Old Trails là đám cháy lớn nhất trong 3 đám cháy lớn đang hoành hành ở khu vực Spokane.

Theo chỉ huy lực lượng ứng phó liên bang Tom Clemo, các đám cháy đã thiêu rụi khoảng 700 công trình và khiến 67.000 người phải sơ tán ở khu vực Spokane. Tổng cộng, hơn 3.237 ha đã bị thiêu rụi và đến tối 3.8 (giờ địa phương), các đám cháy vẫn chưa được khống chế hoàn toàn.

Spokane là thành phố lớn thứ 2 tại bang Washington, sau Seattle, với dân số khoảng 230.000 người.

Theo Reuters, 3 đám cháy tại khu vực này được xếp vào diện ưu tiên chữa cháy trên toàn bộ lãnh thổ Mỹ, nơi hàng chục đám cháy lớn chưa được khống chế trong vài tuần qua, gây ô nhiễm không khí trên một khu vực rộng lớn.