Tổng thống Trump ký sắc lệnh áp thuế 50% nhiều hàng hóa Canada

Ông Trump ký một sắc lệnh tại Nhà Trắng ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 21.7 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế 50% đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Canada để đáp trả điều mà Washington gọi là sự phân biệt đối xử của Canada đối với ô tô, rượu và các sản phẩm sữa của Mỹ.

Khi áp thuế nhập khẩu lên các mặt hàng từ rượu vang đến xi măng và dụng cụ khúc côn cầu trên băng, ông Trump viện dẫn Điều 338 của Đạo luật Thuế quan năm 1930, cho phép tổng thống áp đặt thuế trừng phạt lên tới 50% đối với các đối tác thương mại bị coi là phân biệt đối xử với hàng hóa của Mỹ.

Đây là lần đầu tiên điều luật này được sử dụng trong gần một thế kỷ. Các mức thuế mới, dự kiến có hiệu lực trong 30 ngày tới, cũng sẽ áp dụng cho các sản phẩm sữa, bể bơi, đồ nội thất, cần câu, hạt giống, quần áo và tóc giả, cùng nhiều mặt hàng khác.

Dự chung kết World Cup, ông Trump không quên nhắc Canada xử lý khói cháy rừng

"Trong khi chính quyền tiếp tục nỗ lực đạt được các thỏa thuận thương mại công bằng và có đi có lại với các đối tác thương mại, Canada, không giống như các đối tác và đồng minh khác, lại tiếp tục trả đũa Mỹ vì những nỗ lực nhằm cân bằng lại thương mại và bảo vệ ngành công nghiệp Mỹ trong các lĩnh vực nhạy cảm về an ninh quốc gia", Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết.

Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết chính phủ của ông đã đưa ra các đề xuất toàn diện để giải quyết tranh chấp thương mại với Washington, khẳng định rằng thuế quan mà ông Trump áp đặt trước đây đã vi phạm hiệp định thương mại Bắc Mỹ.

"Tranh chấp thương mại này đã làm tăng chi phí cho các gia đình, đặc biệt là ở Mỹ. Canada sẵn sàng tham gia tích cực để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng với Mỹ vì lợi ích chung của người dân hai nước", theo ông Carney.

Biển quảng bá hàng hóa Canada tại một siêu thị ở Vancouver

Chính quyền Tổng thống Trump lâu nay thường phàn nàn rằng Canada và Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp trả đũa để đáp trả loạt thuế quan mà ông Trump đã cố gắng áp đặt kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào năm ngoái.

Khi ông Trump và ông Carney gặp nhau tại trận chung kết World Cup 2026 ở New Jersey hôm 19.7, ông Trump yêu cầu ông Carney phải hành động để khống chế các vụ cháy rừng đang khiến khói lan sang nhiều vùng ở Mỹ.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ đe dọa sẽ cộng thêm "chi phí không thể tính toán hết" cho việc xử lý ô nhiễm vào các mức thuế hiện hành đối với hàng hóa Canada.