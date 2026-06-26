Lấy người trẻ truyền cảm hứng cho người trẻ

Chạm vào cảm xúc bằng ngôn ngữ của giới trẻ

Anh Nguyễn Tiến Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, trình bày tham luận với chủ đề "Phát huy vai trò của Đoàn trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên trong kỷ nguyên mới". Theo anh Hưng, lý tưởng cách mạng hôm nay mang một hình hài sắc bén và thực tế: Đó là bản lĩnh, năng lực kiến tạo, khát vọng tự chủ công nghệ và khát vọng mãnh liệt về một VN phồn vinh, hùng cường.

Chia sẻ những kết quả nổi bật của tuổi trẻ thủ đô, anh Hưng cho biết tổ chức Đoàn đã chuyển mạnh từ các hoạt động bề nổi sang tạo giá trị thực chất. Thanh niên Hà Nội tích cực tham gia xây dựng đường dây 500 kV, khắc phục hậu quả thiên tai, triển khai các đội hình "Bình dân học vụ số", hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng cũng như lan tỏa nhiều chiến dịch truyền thông trên không gian mạng với sức ảnh hưởng lớn. Những kết quả đó cho thấy khi lý tưởng được đặt trong dòng chảy của thời đại, thanh niên luôn sẵn sàng dấn thân và cống hiến.

Anh Nguyễn Tiến Hưng (trái) và anh Ngô Minh Hải trình bày tham luận tại Đại hội ẢNH: ĐÌNH HUY - TRẦN CƯỜNG

Tuy nhiên anh Hưng cho rằng bên cạnh những cơ hội rộng mở, thanh niên đang chịu nhiều áp lực vô hình làm ảnh hưởng trực tiếp đến tư tưởng và lối sống. Đó là sự hoang mang giữa một "biển" thông tin thật - giả, tốt - xấu đan xen. Giữa thế giới ảo kết nối vạn vật, không ít bạn trẻ lại cảm thấy cô đơn, lạc lõng và dễ sa đà vào những trào lưu độc hại, lệch chuẩn. Do vậy, tổ chức Đoàn phải làm tốt vai trò của một người bạn đồng hành thực sự.

Theo anh Hưng, trong giai đoạn tiếp theo, Thành đoàn Hà Nội sẽ đẩy mạnh thực hiện 3 nhóm giải pháp. Đó là chuyển mạnh từ giáo dục theo hướng truyền đạt một chiều sang giáo dục thông qua trải nghiệm. Đưa các nội dung tuyên truyền vào không gian tương tác số. "Khi thanh niên được "nhập vai" qua thực tế ảo hay học tập, thi đua trên các nền tảng số, những bài học lý luận, lịch sử sẽ được thẩm thấu một cách tự nhiên và sâu sắc nhất", anh Hưng chia sẻ.

Bên cạnh đó sẽ thực hiện giao tiếp cùng "tần số", chạm vào cảm xúc bằng ngôn ngữ của giới trẻ. Mạnh dạn loại bỏ các khuôn mẫu rườm rà, đóng gói thông điệp thành các định dạng ngắn gọn, có tính lan truyền cao. Đặc biệt, lấy người trẻ dẫn dắt người trẻ. Dùng chính những câu chuyện dấn thân chân thực của họ để truyền lửa thay cho những khẩu hiệu khô cứng.

Đồng thời là giải pháp khơi dậy khát vọng cống hiến, thực hiện lẽ sống cao đẹp. "Giáo dục lý tưởng, đạo đức và lối sống hiệu quả nhất chính là đặt người trẻ vào môi trường cống hiến thực tế, để họ thấy mình có giá trị, thấy những lý tưởng cao đẹp của mình đem lại điều tốt đẹp cho cộng đồng. Tổ chức Đoàn tiếp tục tăng cường tạo lập môi trường để thanh niên dùng chất xám, chuyên môn của mình giải quyết các bài toán cộng đồng, để mỗi bạn trẻ bắt đầu khát vọng lớn từ hành động nhỏ và hiệu quả thực", anh Hưng khẳng định.

Để thanh niên tham gia giải những bài toán khó của đất nước

Anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn TP.HCM, trình bày tham luận với chủ đề "Thanh niên TP.HCM tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia".

Theo anh Hải, đối với tuổi trẻ ngày nay, đặc biệt là tuổi trẻ TP.HCM, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị không chỉ là cơ hội mà còn là sứ mệnh, trách nhiệm bởi hơn ai hết, thanh niên là lực lượng có khả năng học hỏi nhanh nhất, thích ứng tốt nhất với công nghệ mới, là chủ thể của đổi mới sáng tạo và là nguồn nhân lực trực tiếp tham gia xây dựng kinh tế số, xã hội số và công dân số ở hiện tại và tương lai.

Với nhận thức đó, Thành đoàn TP.HCM đã cụ thể hóa chủ trương của Đảng vào chương trình hành động ngay trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ban Thường vụ Thành đoàn xác định xây dựng lớp thanh niên số, hình thành tư duy làm chủ công nghệ và đổi mới sáng tạo là nhiệm vụ có ý nghĩa nền tảng.

Về giải pháp, đã triển khai phong trào "Bình dân học vụ số" qua việc phối hợp với các địa phương thành lập các "Đội hình bình dân học vụ số", "Tổ công nghệ số cộng đồng" đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn người dân các kỹ năng số cơ bản, các bước truy cập, tra cứu và sử dụng dịch vụ công trực tuyến…

Lực lượng thanh niên không chỉ tuyên truyền về chuyển đổi số mà còn trực tiếp tham gia hỗ trợ người dân, cán bộ, công chức, đảng viên và các cơ quan, đơn vị với 7 nhóm nhiệm vụ. Cụ thể, phổ cập kỹ năng số cơ bản cho người dân; hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ Đảng viên thực hiện thủ tục hành chính số; truyền thông nâng cao nhận thức chuyển đổi số. Hỗ trợ hộ kinh doanh, tiểu thương chuyển đổi số; hỗ trợ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); hỗ trợ chỉnh lý, số hóa tài liệu, làm sạch dữ liệu.

Từ thực tiễn triển khai tại TP.HCM, anh Hải cho biết Ban Thường vụ Thành đoàn TP.HCM kính mong lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục tin tưởng, giao nhiệm vụ cho thanh niên được dấn thân, cống hiến ở lĩnh vực khó, góp phần chung cho sự phát triển của đất nước. Đồng thời, tạo điều kiện để tổ chức Đoàn có lực lượng, có nhân tố để làm công tác vận động thanh niên tham gia tích cực trong thực hiện các mô hình, giải pháp đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đối với các bộ, ngành có liên quan, anh Hải đề xuất tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phát hiện, bồi dưỡng, thu hút và trọng dụng tài năng trẻ, tạo điều kiện để thanh niên tham gia sâu hơn vào quá trình nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và giải quyết các bài toán phát triển của đất nước.