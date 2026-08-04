Lễ 2.9 năm nay rơi vào thứ mấy, được nghỉ bao nhiêu ngày?

Năm 2026, ngày Quốc khánh 2.9 rơi vào thứ tư. Theo Thông báo số 9441/TB-BNV của Bộ Nội vụ, công chức, viên chức được nghỉ 2 ngày theo quy định, gồm thứ ba ngày 1.9 và thứ tư ngày 2.9.

Ngày làm việc thứ hai 31.8 được hoán đổi sang thứ bảy 22.8. Nhờ kết hợp với hai ngày nghỉ cuối tuần, công chức, viên chức sẽ nghỉ liên tục từ thứ bảy 29.8 đến hết thứ tư 2.9, tổng cộng 5 ngày. Người thuộc nhóm này sẽ đi làm bù vào thứ bảy 22.8. Đây được xem là kỳ nghỉ dài ngày cuối cùng trong năm 2026, tạo điều kiện để nhiều gia đình lên kế hoạch về quê hoặc thực hiện những chuyến du lịch ngắn ngày.

Tuy nhiên, lịch nghỉ 5 ngày không mặc nhiên áp dụng với tất cả người lao động tại doanh nghiệp. Với người lao động khu vực doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động được quyền quyết định lựa chọn phương án nghỉ lễ Quốc khánh như sau: nghỉ thứ tư, ngày 2.9 và lựa chọn nghỉ 1 trong 2 ngày thứ ba, ngày 1.9, hoặc thứ năm, ngày 3.9.

Vừa nhận lịch nghỉ lễ 2.9, người trẻ đã rủ nhau "chốt kèo"

Nguyễn Thu Hiền (29 tuổi), ngụ tại đường 42, P.Hiệp Bình (TP.HCM), cho biết công ty vừa thông báo lịch nghỉ Quốc khánh. Ngay khi biết số ngày nghỉ, Hiền bắt đầu tìm các tour trải nghiệm ngay trong thành phố.

Thay vì đi xa và đối mặt cảnh chen chúc, Hiền nói cô sẽ ưu tiên những hoạt động có thể đi về trong ngày như tham quan bảo tàng, khám phá các địa điểm mới hay làm một chuyến nghỉ dưỡng ngắn ở Cần Giờ để "đổi gió".

Nhờ phương án hoán đổi ngày làm việc, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liên tục 5 ngày trong dịp lễ 2.9 năm nay ẢNH: AN VY

Trong khi đó, Lê Lương Hồng Thắm, sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, nói rằng cô bạn cùng hội bạn thân dự tính về xã Phước Hải (TP.HCM, trước thuộc Bà Rịa – Vũng Tàu), là quê của một thành viên trong nhóm. Chuyến đi chỉ kéo dài 2 ngày 1 đêm nhưng cả nhóm đã sớm bàn chuyện phương tiện, chỗ ở và lịch trình ăn uống.

"Đi cùng bạn có nhà ở địa phương nên tụi mình tiết kiệm được rất nhiều chi phí, chưa kể còn biết thêm nhiều hàng quán mà khách du lịch bình thường ít để ý. Mình rất mong chờ về chuyến đi này", Thắm chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ đã cùng nhau "chốt kèo" cho dịp lễ sắp đến ẢNH MINH HỌA: AN VY

Ở phía doanh nghiệp, ông Lê Anh Tú, Giám đốc Công ty iGem Agency (TP.HCM), cho biết công ty bố trí lịch nghỉ lễ 2.9 theo quy định. Việc nghỉ lễ sẽ giúp nhân viên "sạc pin" sau những ngày làm việc căng thẳng.

Đừng đợi sát lễ mới đặt vé xe, "săn" phòng

Ông Nguyễn Trần Hoàng Phương, Chủ tịch HĐQT Golden Smile Travel, lưu ý nhu cầu đi lại trong kỳ nghỉ lễ thường tăng mạnh.

Theo các chuyên gia, bạn trẻ nên xác nhận sớm phòng nghỉ, vé máy bay, vé tàu xe, phương tiện di chuyển và vé tham quan, tránh tình trạng hết chỗ hay giá tăng khi đặt sát ngày ẢNH: AN VY

Ông Phương cho hay người đi nước ngoài cần kiểm tra thời hạn hộ chiếu, visa, thông tin trên vé và bảo quản giấy tờ cẩn thận. Bên cạnh đó, du khách cũng nên theo dõi dự báo thời tiết tại điểm đến, chuẩn bị áo khoác, dù hoặc áo mưa và có mặt sớm tại sân bay, nhà ga hay điểm tập trung để hạn chế ảnh hưởng do giao thông đông đúc.

Về tình hình vé dịp lễ 2.9, ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Công ty Truyền thông du lịch Việt, cho biết mặt bằng giá vé máy bay thời gian gần đây có xu hướng giảm, kích thích nhu cầu du lịch vào cuối hè. Ông Vũ dự đoán lượng khách trong dịp lễ Quốc khánh 2.9 năm nay có thể tăng so với cùng kỳ. Hiện tại, doanh nghiệp đã ghi nhận nhiều gia đình đặt tour và mua vé máy bay cho kỳ nghỉ này.

Trong khi đó, chị Nguyễn Sơn, công tác tại Bayvivu.com, cho biết thị trường vé máy bay dịp lễ 2.9 hiện chưa quá "nóng". Do kỳ nghỉ vẫn còn gần 1 tháng, nên nguồn vé trên nhiều đường bay nội địa còn khá dồi dào. Vì thế, hành khách vẫn có thể lựa chọn khung giờ và mức giá phù hợp.