Nghỉ lễ Quốc khánh 5 ngày: Rục rịch lên kế hoạch từ sớm

Lên kế hoạch du lịch, sum vầy bên gia đình

Theo thông báo của Bộ Nội vụ, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, người lao động được nghỉ 2 ngày gồm ngày 1.9 và ngày 2.9. Tuy nhiên, do áp dụng hoán đổi ngày làm việc nên kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày liên tục từ 29.8 đến hết 2.9. Lịch nghỉ này áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức. Khối doanh nghiệp cũng được khuyến khích áp dụng lịch nghỉ tương tự.

Ngay sau khi lịch nghỉ lễ được công bố, nhiều người trẻ đã bắt đầu lên kế hoạch cho kỳ nghỉ dài ngày.

Dịp lễ 2.9 năm nay được nghỉ 5 ngày liên tiếp, bạn trẻ rục rịch lên kế hoạch đi chơi ẢNH MINH HỌA: THẢO PHƯƠNG

Võ Phan Hoài Sơn (24 tuổi, ngụ tại đường số 10, P.Hiệp Bình, TP.HCM, trước đây là P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức), cho biết công ty chưa thông báo lịch nghỉ chính thức, nhưng anh chàng hy vọng sẽ được nghỉ khoảng 4 - 5 ngày để cùng nhóm bạn thực hiện chuyến du lịch đến Phan Thiết.

“Cả nhóm bạn của mình đều đi làm nên rất khó sắp xếp thời gian để đi chơi xa. Đợt nghỉ lễ 30.4 - 1.5 vừa rồi đứa nào cũng về quê nên lễ 2.9 sắp tới cả nhóm định sẽ có một chuyến đi chơi xa. Thật ra tụi mình đã lên kế hoạch cho chuyến đi này lâu rồi nhưng chưa thực hiện được. Mong là lần này sẽ không ‘bể kèo’ nữa”, Sơn chia sẻ.

Trong khi đó, Trần Thị Tuyết Sương (29 tuổi), giáo viên Trường mầm non Hải Hà TP.HCM, cho biết năm nay cô được nghỉ lễ 2.9 4 ngày. Thay vì đi du lịch xa, Sương lựa chọn dành thời gian cho gia đình và con cái.

“Những ngày nghỉ này mình sẽ dành thời gian bên gia đình và con cái. Bình thường công việc của mình khá bận rộn nên ít có thời gian dành cho con. Trong 4 ngày thì mình không sắp xếp được cho gia đình đi chơi xa, nhưng sẽ tổ chức những chuyến đi chơi trong thành phố”, Sương cho biết.

Những địa điểm picnic "chill" trong thành phố cũng là lựa chọn của bạn trẻ trong dịp nghỉ lễ ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Với nữ giáo viên, kỳ nghỉ dài không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau những ngày làm việc bận rộn mà còn là dịp để chăm sóc và bù đắp nhiều hơn cho gia đình.

Còn với Nguyễn Thị Thùy Trang (25 tuổi, cựu sinh viên Trường ĐH Thủ Dầu Một, quê Quảng Nam cũ), nghỉ lễ là dịp để gặp gỡ bạn bè và tận hưởng những trải nghiệm nhẹ nhàng ngay tại TP.HCM.

“Mình mới về quê cách đây 2 tuần nên đến tết mới về lại. Dịp lễ 2.9 chắc mình sẽ rủ bạn bè đi đến những địa điểm trong thành phố để picnic, vì ngại đến những điểm du lịch đông người dịp lễ”, Trang chia sẻ.

Nghỉ lễ nhưng không... nghỉ làm

Bên cạnh những kế hoạch vui chơi, du lịch, có những người trẻ lại xem kỳ nghỉ lễ là cơ hội để gia tăng thu nhập. Nguyễn Ngọc Anh (25 tuổi, ngụ tại đường Bạch Đằng, P.Tân Sơn Hòa, TP.HCM, trước đây là P.2, Q.Tân Bình), cho biết dự định sẽ đăng ký làm thêm xuyên suốt dịp nghỉ lễ.

“Mình chọn đi làm vì những ngày lễ được trả tiền công cao hơn ngày thường. Mình đang phải vừa đi học vừa làm thêm nên muốn tranh thủ kiếm thêm tiền để trang trải chi phí sinh hoạt và học tập”, Ngọc Anh chia sẻ.

Có những bạn trẻ chọn đi làm vào dịp nghỉ lễ ẢNH MINH HỌA: THẢO PHƯƠNG

Tương tự, Nguyễn Văn Hưng (26 tuổi, ngụ đường Nguyễn Thị Tuôi, xã Vĩnh Lộc, TP.HCM; trước đây là xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh) cũng lựa chọn làm việc trong những ngày nghỉ.

Ngoài công việc chính là thợ điện lạnh, Hưng còn tranh thủ thời gian buổi tối để chạy xe công nghệ. Theo anh chàng, các kỳ nghỉ dài ngày thường kéo theo nhu cầu đi lại, ăn uống tăng cao. “Mình nghĩ nhu cầu đi lại và ăn uống của người dân sẽ tăng cao trong các kỳ nghỉ dài ngày, giúp tài xế có thêm cơ hội tăng thu nhập”, Hưng cho biết.