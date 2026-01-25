Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Lễ hội Sống xanh - Ẩm thực chay sắp diễn ra tại TP.HCM

25/01/2026 15:21 GMT+7

Lễ hội do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân thành phố (trực thuộc Thành Đoàn TP.HCM) tổ chức, sẽ diễn ra ngày 29, 30, 31.1 và ngày 1.2.2026 tại công viên Gia Định, TP.HCM.

Hướng đến thông điệp sống xanh, ăn lành, giảm rác thải và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, Lễ hội Sống xanh - Ẩm thực chay với chủ đề "Xuân và tuổi trẻ" sẽ diễn ra trong không khí rộn ràng đầu năm mới. Sự kiện hứa hẹn mang đến không gian trải nghiệm văn hóa - ẩm thực đặc sắc, kết nối cộng đồng, đặc biệt là lực lượng thanh niên, tình nguyện viên, các đơn vị đồng hành cùng phong trào sống xanh.

Lễ hội Sống xanh - Ẩm thực chay sắp diễn ra tại TP.HCM - Ảnh 1.

Khách sẽ được thưởng thức nhiều món chay tại lễ hội

Lễ hội năm nay tập trung vào hai nội dung nổi bật là ẩm thực chay đa dạng và hoạt động lan tỏa hành động xanh. Tại khu vực ẩm thực, người dân và du khách sẽ được thưởng thức hàng trăm món chay hấp dẫn, sáng tạo, phù hợp mọi lứa tuổi, từ món truyền thống ngày tết đến các món ăn hiện đại theo xu hướng "eat clean" (tối giản, lành mạnh, ít chế biến). Nhiều thương hiệu ẩm thực, doanh nghiệp nông sản sạch và sản phẩm thân thiện môi trường cũng tham gia giới thiệu, trưng bày và cho phép mọi người dùng thử sản phẩm.

Lễ hội Sống xanh - Ẩm thực chay sắp diễn ra tại TP.HCM - Ảnh 2.

Nhiều gian hàng sản phẩm chay sẽ xuất hiện tại lễ hội

Bên cạnh đó, lễ hội còn tạo điểm nhấn với chuỗi hoạt động cộng đồng sôi nổi như: Cuộc thi dân vũ, Mâm ngũ quả xuân 2026, Mâm cổ chay ngày xuân, Kịch truyền thanh, Talkshow về xu hướng ăn sạch - sống xanh, ăn chay và sức khỏe, cùng với sân chơi check-in chủ đề "Xuân và tuổi trẻ" kết hợp các tiết mục biểu diễn nghệ thuật trẻ trung, mang năng lượng tích cực.

Lễ hội Sống xanh - Ẩm thực chay sắp diễn ra tại TP.HCM - Ảnh 3.

Chương trình ca nhạc là một trong những điểm nhấn của Lễ hội Sống xanh - Ẩm thực chay năm 2026

Ban tổ chức cho biết, lễ hội không chỉ là sự kiện văn hóa - ẩm thực, mà còn là hoạt động truyền thông cộng đồng nhằm khuyến khích người dân thay đổi thói quen tiêu dùng theo hướng xanh và bền vững. Đặc biệt, thông qua việc kết hợp hình ảnh mùa xuân với tinh thần tuổi trẻ, lễ hội mong muốn truyền cảm hứng về một thế hệ trẻ năng động, trách nhiệm, chung tay kiến tạo tương lai xanh.

Lễ hội Sống xanh - Ẩm thực chay sắp diễn ra tại TP.HCM - Ảnh 4.

Các đoàn viên, thanh niên tham dự lễ hội sẽ truyền cảm hứng sống xanh đến người dân

Với quy mô ngày càng mở rộng và sự quan tâm của đông đảo người dân, Lễ hội Sống xanh - Ẩm thực chay được kỳ vọng sẽ trở thành hoạt động thường niên ý nghĩa, góp phần xây dựng lối sống văn minh, thân thiện môi trường và lan tỏa giá trị tích cực trong xã hội.

