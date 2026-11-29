Sáng 29.11 (tức 21.10 năm Bính Ngọ), Giáo hội Phật giáo Việt Nam cử hành lễ nhập tháp trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Đức Phó pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng tông môn tổ đình Vĩnh Nghiêm, tại nghĩa trang Hoa viên Bình An (ấp An Bình, xã Bình An, thành phố Đồng Nai).



Giáo hội Phật giáo Việt Nam cử hành nghi thức trà tỳ trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp ẢNH: ĐĂNG HUY

Trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp: Những bài học còn mãi với hậu thế

Trước đó, lúc 7 giờ cùng ngày, lễ truy niệm trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp được cử hành trang nghiêm tại chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TP.HCM) với sự tham dự của chư vị trưởng lão Hội đồng Chứng minh, chư tôn đức Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại diện lãnh đạo TP.HCM cùng tăng ni, phật tử.

Sau lễ truy niệm, kim quan cố Đức Phó pháp chủ được cung tiễn rời chùa Vĩnh Nghiêm về nơi an nghỉ.

Lễ nhập tháp là nghi thức tiễn biệt vị cao tăng đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh, có nhiều đóng góp cho đạo pháp và dân tộc.

Trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp viên tịch lúc 21 giờ 5 phút ngày 24.11 tại chùa Vĩnh Nghiêm, trụ thế 98 năm, 74 hạ lạp.

Hòa thượng Thích Lệ Trang cử hành nghi lễ ẢNH: ĐĂNG HUY

Nghi thức trà tỳ cố trưởng lão hòa thượng được cử hành tại nghĩa trang Hoa viên Bình An (thành phố Đồng Nai) ẢNH: ĐĂNG HUY

Thượng tọa Thích Thanh Phong xúc động trong giờ phút tiễn biệt ân sư về nơi an nghỉ ẢNH: ĐĂNG HUY

Chư tăng ni, môn đồ pháp quyến tiễn biệt cố Đức Phó pháp chủ trước khi nhập tháp ẢNH: ĐĂNG HUY

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn tiễn biệt cố trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp ẢNH: ĐĂNG HUY

Đông đảo tăng ni, phật tử tiễn biệt cố Đức Phó pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam ẢNH: ĐĂNG HUY

Lễ tang Đức Phó pháp chủ được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban lễ tang do Đức Pháp chủ đứng đầu, Ban tổ chức lễ tang do trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, làm trưởng ban.

Lễ nhập kim quan được cử hành vào chiều 25.11. Trong những ngày diễn ra lễ tang tại chùa Vĩnh Nghiêm, nhiều đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, chư tăng ni và đông đảo người dân, phật tử đã đến viếng, tưởng niệm cố Đức Phó pháp chủ.

Trước đó, rời chùa Vĩnh Nghiêm, kim quan trưởng lão hòa thượng được đưa đến thiền viện Quảng Đức (đối diện chùa Vĩnh Nghiêm) - Văn phòng 2 của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ẢNH: ĐĂNG HUY

Lễ tang khép lại, nhưng những đóng góp cho đạo pháp và dân tộc cùng những bài học về đạo hạnh, trí tuệ, lòng từ bi và đức khiêm nhường của trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp vẫn được các thế hệ tăng ni, phật tử ghi nhớ.