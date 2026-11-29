7 giờ sáng nay 29.11 (tức 21.10 năm Bính Ngọ), tại chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TP.HCM), Giáo hội Phật giáo Việt Nam cử hành lễ truy niệm trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Đức Phó pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng tông môn tổ đình Vĩnh Nghiêm.



Tiễn đưa kim quan cố Đức Phó pháp chủ rời chùa Vĩnh Nghiêm về nơi làm lễ trà tỳ ẢNH: NHẬT THỊNH

Dự lễ truy niệm có trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng chư vị trưởng lão hòa thượng Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh; chư tôn đức hòa thượng Hội đồng Trị sự, các ban, viện thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các tỉnh, thành.

Về phía chính quyền, dự lễ truy niệm tại chùa Vĩnh Nghiêm có ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Lễ truy niệm cố trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp diễn ra trang nghiêm, xúc động khi trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn đọc lời tưởng niệm, hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đọc tiểu sử ẢNH: NHẬT THỊNH

Thượng tọa Thích Thanh Phong, trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm đọc lời cảm tạ ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau lễ truy niệm, kim quan trưởng lão hòa thượng được cung thỉnh rời chùa Vĩnh Nghiêm, đến nghĩa trang Hoa viên Bình An (ấp An Bình, xã Bình An, thành phố Đồng Nai) để cử hành lễ trà tỳ.

Lễ tang Đức Phó pháp chủ được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Những ngày qua, nhiều phái đoàn chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các ban, ngành Trung ương và TP.HCM cùng chư tăng ni, người dân, phật tử đã đến chùa Vĩnh Nghiêm dâng hương, đảnh lễ trước kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp.

Chư tôn đức và lãnh đạo TP.HCM tưởng niệm cung tiễn cố trưởng lão hòa thượng ẢNH: NHẬT THỊNH

Trưởng lão hòa thượng Thích Giác Quang, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh cử hành nghi thức trước lễ di quan ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau lễ truy niệm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cử hành lễ di quan ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong những ngày diễn ra lễ tang, nhiều câu chuyện, kỷ niệm về cuộc đời, đạo hạnh và những đóng góp của cố Đức Phó pháp chủ đối với đạo pháp và dân tộc được chư tôn đức, các thế hệ tăng ni nhắc lại với lòng kính tiếc.

Cộng đồng người Việt và phật tử tại Ba Lan cũng đã tổ chức lễ tưởng niệm trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp tại chùa Nhân Hòa khi trưởng lão hòa thượng viên tịch.

Một đời cống hiến cho đạo pháp và dân tộc

Trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp, thế danh Vũ Đức Nghiệp, sinh năm Kỷ Tỵ (1929) tại xã Phượng Tường, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định cũ (nay thuộc tỉnh Ninh Bình).

Cung tiễn kim quan cố trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp rời chùa Vĩnh Nghiêm ẢNH: NHẬT THỊNH

Tăng ni, phật tử tiễn biệt kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp rời chùa Vĩnh Nghiêm ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong cuộc đời tu học và hành đạo, trưởng lão hòa thượng có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực giáo dục, hoằng pháp, đối ngoại Phật giáo. Trưởng lão hòa thượng cũng là một trong những nhân chứng lịch sử của sự kiện Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân trong phong trào đấu tranh bảo vệ Phật giáo năm 1963.

Trong ký ức của nhiều thế hệ tăng ni, trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp là một bậc cao tăng uyên bác, có nhiều đóng góp cho Phật giáo Việt Nam và là tấm gương về đức khiêm cung, lòng từ bi, sự bao dung đối với hàng hậu học.

Kim quan cố trưởng lão hòa thượng được đưa về nghĩa trang Hoa viên Bình An (thành phố Đồng Nai) để làm lễ trà tỳ ẢNH: NHẬT THỊNH

Lễ di quan cố Đức Phó pháp chủ diễn ra trong niềm tiếc thương của tăng ni, phật tử và môn đồ pháp quyến ẢNH: NHẬT THỊNH

Do niên cao lạp trưởng, trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp viên tịch vào lúc 21 giờ 5 phút ngày 24.11.2026 tại chùa Vĩnh Nghiêm, trụ thế 98 năm, 74 hạ lạp.

Lễ nhập kim quan được cử hành vào chiều 25.11, lễ viếng chính thức diễn ra từ 17 giờ cùng ngày đến 20 giờ ngày 28.11. Lễ truy niệm và di quan sáng nay khép lại những ngày viếng cố Đức Phó pháp chủ tại chùa Vĩnh Nghiêm.