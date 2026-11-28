Sáng 28.11, đoàn Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến viếng cố trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TP.HCM).

Đoàn Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam viếng cố trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp ẢNH: NHẬT THỊNH

Đoàn do ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn có ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trong không khí trang nghiêm của lễ tang, các thành viên trong đoàn đã thành kính dâng hương tưởng niệm cố Đức Phó pháp chủ, bày tỏ lòng tri ân những đóng góp của trưởng lão hòa thượng đối với đạo pháp và dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng gửi vòng hoa kính viếng cố trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi vòng hoa viếng ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong sổ tang, thay mặt Đảng ủy và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Phạm Tất Thắng nhắc đến trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp với vai trò nguyên thành viên Hội đồng tư vấn về tôn giáo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng thời ghi nhận đạo hạnh của một bậc cao tăng thạc đức, khiêm nhường.

"Trưởng lão hòa thượng đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh, có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của đạo pháp và dân tộc, một tấm gương về đoàn kết tăng ni, phật tử, thực hiện tốt các chủ trương của Nhà nước và phương châm hành đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, góp phần tích cực vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc", ông Phạm Tất Thắng viết.

Đoàn tiễn biệt cố Đức Phó pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam ẢNH: NHẬT THỊNH

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bày tỏ lòng thành kính tưởng niệm, tri ân sâu sắc những công lao, đóng góp của trưởng lão hòa thượng; đồng thời gửi lời phân ưu đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni, phật tử cùng môn đồ, pháp quyến, thân quyến.

Khép lại lời viết sổ tang, ông Phạm Tất Thắng viết: "Trân trọng ghi nhận, tri ân và đánh giá cao những đóng góp của hòa thượng với đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tôi mong rằng tấm gương sáng của ngài sẽ luôn được chư vị tôn túc, tăng, ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong và ngoài nước noi theo, kế thừa và phát huy".

Ông Phạm Tất Thắng thay mặt đoàn viết sổ tang ẢNH: NHẬT THỊNH

Lễ tang trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Những ngày qua, nhiều đoàn chư tôn giáo phẩm, đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương và địa phương cùng đông đảo tăng ni, phật tử, người dân đã đến chùa Vĩnh Nghiêm thành kính dâng hương, tưởng niệm cố Đức Phó pháp chủ.

Trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp là một trong những nhân chứng lịch sử của sự kiện Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân năm 1963, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ và phát triển Phật giáo Việt Nam. Trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp viên tịch lúc 21 giờ 5 phút ngày 24.11, trụ thế 98 năm, 74 hạ lạp.

Ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ thành kính dâng hương tưởng niệm cố trưởng lão hòa thượng vào sáng 28.11 ẢNH: NHẬT THỊNH