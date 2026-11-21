Lê Quang Liêm có giải đấu khá thành công tại Hungary

Sau khi để thua kỳ thủ người Nga Ian Nepomniachtchi ở lượt đi của trận tranh hạng 7 chung cuộc tại giải cờ vua toàn năng thế giới, Lê Quang Liêm thi đấu đầy quyết tâm ở lượt về. Kỳ thủ số 1 Việt Nam chia điểm 6-6 với Ian Nepomniachtchi sau 4 ván cờ chớp, 2 ván cờ nhanh. Sau đó ở ván cờ tiêu chuẩn, Lê Quang Liêm xuất sắc vượt qua đối thủ và giành thắng lợi với điểm số 14-6, cân bằng tỷ số 1-1 sau 2 ngày thi đấu.

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm xếp hạng 8 chung cuộc tại giải cờ vua toàn năng thế giới 2026, nhận thưởng 32.000 USD ẢNH: TOTAL CHESS

Kết quả trên đưa Lê Quang Liêm và Ian Nepomniachtchi bước vào ván đấu Armageddon quyết định thắng thua. Tại ván đấu này, Lê Quang Liêm cầm quân đen (đi sau) nếu hòa được Ian Nepomniachtchi sẽ giành chiến thắng nhưng kỳ thủ Nga tận dụng tốt lợi thế cầm quân trắng (đi trước), vượt qua kỳ thủ số 1 Việt Nam sau 55 nước đi. Kết quả này giúp Ian Nepomniachtchi xếp hạng 7 chung cuộc còn Lê Quang Liêm cán đích hạng 8.

Với việc xếp hạng 8 chung cuộc, Lê Quang Liêm nhận 32.000 USD (khoảng 800 triệu đồng) tiền thưởng từ BTC giải cờ vua toàn năng thế giới. Danh hiệu vô địch cùng phần thưởng 80.000 USD (khoảng 2 tỉ đồng) thuộc về kỳ thủ người Pháp Alireza Firouzja sau chiến thắng trước Anish Giri (Hà Lan) ở chung kết.

Trên bảng xếp hạng được cập nhật thường xuyên của cờ vua thế giới, Lê Quang Liêm có elo 2.731, xếp hạng 15 thế giới. Anh từng vươn lên hạng 12 thế giới với elo 2.742 sau khi có thành tích ấn tượng, bất bại ở vòng bảng giải cờ vua toàn năng thế giới nhưng những trận thua ở vòng tranh hạng từ 5 đến 8 khiến kỳ thủ số 1 Việt Nam mất hơn 10 bậc elo.

Ngày 30.11, Lê Quang Liêm sẽ có mặt tại TP.HCM đại diện chủ nhà tranh tài ở môn cờ vua Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 10.12 tại phường Vũng Tàu.



