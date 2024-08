Lễ Quốc khánh đi đâu, chơi gì ?

Rải rác nghỉ lễ sớm

Là một trong những vị khách đầu tiên hòa chung không khí sôi động trong ngày khai mạc lễ hội "Mùa vàng Bản Mây" trên đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai), chị Quỳnh Lan, du khách đến từ Hòa Bình, hào hứng chia sẻ: "Bản Mây thật tuyệt vời, ngập tràn sắc vàng óng ánh của thóc và lúa, nơi đâu cũng rực rỡ cờ hoa chào đón Quốc khánh 2.9. Đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm một lễ hội độc đáo như thế này. Các bạn dân tộc thật sự nhiệt tình và hiếu khách".

Đà Nẵng tổ chức hàng loạt sự kiện văn hóa, vui chơi giải trí phục vụ du khách kỳ nghỉ Quốc khánh Ảnh: Nguyễn Tú

Chị Lan không phải số ít du khách lên Sa Pa nghỉ lễ sớm. Từ giữa tháng 8 đến nay, mỗi ngày đỉnh Fansipan đón hàng ngàn du khách lên trẩy hội, đón mùa vàng đẹp nhất năm. Cho đến hết 1.9, mỗi cuối tuần tại Bản Mây diễn ra một lễ hội mừng mùa lúa chín của các dân tộc bản địa, như lễ hội Then Kin Pang của người dân tộc Thái tổ chức ngày 24 - 25.8, lễ hội Cơm mới của các dân tộc Bản Mây (31.8 - 1.9). Do đó, nhiều gia đình và du khách đã tranh thủ những ngày cuối cùng của mùa hè để lên Sa Pa hòa vào không gian bình dị nhưng vui vầy, hạnh phúc của bản làng vùng cao, đón cơ hội hiếm hoi tận mắt chứng kiến những nghi lễ khấn tế trang trọng của người dân tộc vùng cao. "Còn mấy ngày nữa lũ nhỏ sẽ đi học, thôi coi như đi chơi lễ 2.9 luôn. Mấy ngày nghỉ lễ thì ở nhà chuẩn bị cho chúng tựu trường rồi sang chơi với ông bà gần nhà được rồi", chị Quỳnh Lan nói.

Công ty Lữ hành Saigontourist ghi nhận lượng khách dịp lễ 2.9 năm nay không tăng đột biến, khách chọn đi du lịch trải dài các ngày khởi hành thay vì quá tập trung vào kỳ nghỉ lễ. Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Giám đốc tiếp thị và truyền thông Lữ hành Saigontourist, cho biết đối với chùm tour lễ 2.9, doanh nghiệp này hiện đã đạt 88% số chỗ dự kiến phục vụ. Top tour "hot" nhất là hành trình đến Phú Quốc 3 ngày, tham quan các tỉnh miền Trung 3 ngày, tour đón thu miền Bắc 4 ngày cùng các tour đường bộ đi Phan Thiết, Nha Trang, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột - Pleiku - Kon Tum, Cần Thơ - Cà Mau.

Có điểm đáng chú ý là dịp lễ 2.9 năm nay rơi đúng thời điểm Tây Bắc chuẩn bị bước vào mùa lúa chín. Vì thế, nhiều du khách không muốn bỏ lỡ dịp đặc biệt để chiêm ngưỡng bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp với những thửa ruộng bậc thang trải dài.

Với các tour nước ngoài, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông hút khách. Tour xa tại Lữ hành Saigontourist đã đủ số lượng khách để khởi hành. Úc và Nam Phi là 2 nơi được khách quan tâm nhiều nhất do thời điểm này các quốc gia Nam bán cầu đang bước vào mùa xuân với nhiều lễ hội và cảnh sắc hút hồn.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc truyền thông Công ty lữ hành Vietluxtour, đánh giá: Từ sau dịch Covid-19, tính thời vụ trong du lịch đã giảm nhiều. Cả thị phần khách đoàn và khách lẻ đều có xu hướng phân bổ kế hoạch du lịch trải đều các giai đoạn trong năm, không còn đổ dồn vào 1 - 2 dịp cao điểm. Đặc biệt, giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 11 trước kia vốn được xem là giai đoạn thấp điểm trong ngành du lịch thì vài năm gần đây lại được xem là dịp lý tưởng để lên kế hoạch đi chơi, vì giai đoạn này dịch vụ không bị quá tải, giá tốt, khí hậu mát mẻ, trong lành, cảnh quan thiên nhiên vào thu ở một số điểm đến rất đẹp.

Tính đến ngày 22.8, tỷ lệ khách đăng ký tour dịp lễ 2.9 đã đạt khoảng 90% kế hoạch mục tiêu Vietluxtour đặt ra, nhu cầu không dồn vào vài ngày nghỉ chính mà rải đều trước và trong lễ. Vì được xem là dịp "nghỉ vét" với các nhóm khách gia đình trước khi các bé trở lại trường học, nên thường các gia đình sẽ ưu tiên tour trọn gói, thời gian tham quan 3 - 4 ngày/hành trình, chi phí vừa phải cho các chuyến du lịch lễ.

Tour ngoại vẫn lên ngôi

Tiếp tục xu hướng từ đầu năm đến nay, các công ty lữ hành ghi nhận lượng khách đặt tour xuất ngoại dịp lễ này có phần cao hơn tour trong nước. Tại Vietluxtour, tỷ lệ khoảng 60% - 40% nghiêng về các tour ngoại. Trong đó, điểm đến được du khách ưa chuộng nhiều nhất là Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan… Các tour Đông Nam Á mới phát triển trở lại như Campuchia, Lào… cũng bắt đầu thu hút khách do có thời gian tham quan không quá dài (4 - 5 ngày), giá tour ở mức trung bình. Mùa thu là thời điểm rất lý tưởng để khám phá Lào, Campuchia vì thời tiết mát mẻ, cảnh quan đẹp.

Du khách trải nghiệm mùa lễ hội độc đáo trên đỉnh Fansipan Ảnh: N.A

Với thị trường nội địa, Vietluxtour đẩy mạnh khai thác thị phần khách lẻ, khách nhân viên văn phòng tại các đô thị lớn nghỉ lễ với dòng sản phẩm free & easy và tour thiết kế theo yêu cầu, tập trung vào nhu cầu nghỉ dưỡng từ trung đến cao cấp từ 3 - 5 sao, nhất là các tuyến nghỉ dưỡng biển Nha Trang, Phú Yên, Huế - Đà Nẵng, Côn Đảo…

Ghi nhận tại Công ty Du lịch Việt, tỷ lệ chênh lệch giữa tour ngoại và tour nội lên tới 70% - 30%. Các tour nước ngoài tại công ty đã kín chỗ, ngưng nhận khách để chuẩn bị cho tour khởi hành bắt đầu liên tiếp từ 26.8 đến hết lễ vào ngày 3.9. Ông Phạm Anh Vũ, Phó giám đốc Công ty Du lịch Việt, đánh giá các tour nội địa di chuyển bằng xe, tàu hỏa do thủ tục đơn giản, không cần nhiều hồ sơ và thói quen đặt tour nội địa trễ nên có phần bán chậm hơn tour ngoại. Tuy nhiên, càng tới cận lễ, lượng khách đăng ký càng tăng.

"Dịp lễ năm nay được nghỉ 4 ngày là thời gian phù hợp với các tour trong nước và các điểm đến gần như Phan Thiết, Vũng Tàu, Nha Trang, Buôn Ma Thuột… khởi hành từ TP.HCM; và Thanh Hóa, Sa Pa, Mộc Châu… Các tour đi bằng máy bay, có mức giá vé máy bay tốt như tuyến từ TP.HCM đi Hà Nội, Hạ Long; tour thưởng ngoạn mùa lúa chín trên ruộng bậc thang ở Đông, Tây Bắc…; hay từ Hà Nội đến các tỉnh ĐBSCL như Châu Đốc, Kiên Giang; Hà Nội đến Quy Nhơn… đã được khách đặt sớm. Các tour ngoại thị trường gần như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật... chiếm ưu thế nhờ hành trình tour 5 ngày nhưng không vượt quá thời gian nghỉ lễ, bởi khách có thể chọn khởi hành bằng các chuyến bay đêm. Ngược lại, các chuyến bay đêm trong nước đang thu hút nhiều khách lẻ, khách tự túc, về quê nghỉ lễ… hơn là nhóm du khách nói chung", ông Phạm Anh Vũ thông tin.

Mặc dù lượng khách đặt tour nội địa qua các công ty du lịch mùa lễ không quá "nóng" nhưng nhiều điểm đến đã chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng với nhiều chương trình độc đáo. Điển hình, TP.HCM đang chuẩn bị cho màn bắn pháo hoa hoành tráng tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP.Thủ Đức) và Công viên văn hóa Đầm Sen (Q.11) tối 2.9. Song song đó, TP còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao như chương trình ca múa nhạc tối 2.9 tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, giải đua thuyền truyền thống TP.HCM trên sông Sài Gòn (khu vực Bến Bạch Đằng).

Tương tự, TP.Đà Nẵng cũng lên kế hoạch tổ chức hàng loạt sự kiện văn hóa, vui chơi giải trí phục vụ du khách trong kỳ nghỉ Quốc khánh. Trong đó, sự kiện đáng chú ý là Giải BRG Open Golf Championship Danang 2024 diễn ra từ 29 - 31.8 thu hút 144 golfer hàng đầu VN và quốc tế tham dự. Du khách tới Đà Nẵng dịp này còn được thưởng thức các hoạt động văn hóa đường phố như hô hát bài chòi, biểu diễn tuồng, âm nhạc đường phố, xem phim miễn phí, xem 2 show diễn thể thao mạo hiểm "Awaken River - Dòng sông thức giấc" và Rối Việt cùng màn trình diễn pháo hoa khuấy động thành phố biển hằng đêm tại Công viên Châu Á (Danang Downtown)…

Trong khi đó, nhiều du khách khu vực miền Bắc lại tìm tới những điểm đến mới nổi gần thủ đô như Hà Nam, Bắc Ninh… để "sống chậm".

Giá vé tăng nhưng giá tour ổn định

Mỗi dịp lễ, câu chuyện được người dân và du khách quan tâm nhiều nhất vẫn là giá vé máy bay. Khảo sát dữ liệu từ Cục Hàng không VN về giá vé của các hãng hàng không VN cho thấy, giá vé trong dịp nghỉ lễ 2.9 có tăng hơn so với ngày thường trước kỳ nghỉ lễ, khoảng 20%. Trên đường bay Hà Nội - TP.HCM, giá vé cao nhất ghi nhận khoảng 2,6 triệu đồng/chiều của Vietnam Airlines cung ứng ngày 30.8 vào khung giờ ban ngày, tăng 8% so với một tuần trước đó (ngày 23.8). Cùng thời gian bay này, Vietjet Air có mức giá khoảng 2,3 triệu đồng/chiều, tăng 25%. Đường bay Hà Nội - Nha Trang, giá vé được các hãng công bố từ 2,4 - 3 triệu đồng/chiều, tăng khoảng 24% so với tuần trước nghỉ lễ… Giá vé có chiều hướng tăng, tuy nhiên xuất hiện chủ yếu vào ngày bắt đầu và kết thúc kỳ nghỉ lễ. Với những ngày giữa kỳ nghỉ, giá vé cơ bản tương đối ổn định, giữ mức tương đương các ngày trước kỳ nghỉ.

Mặc dù vậy, các công ty lữ hành đều cho biết giá tour không quá biến động, chỉ tăng nhẹ khoảng 5 - 10%, chủ yếu nhờ vào nhiều chương trình liên kết, khuyến mãi giữa hàng không và du lịch.

Giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 11 trước kia vốn được xem là giai đoạn thấp điểm trong ngành du lịch thì vài năm gần đây lại được xem là dịp lý tưởng để lên kế hoạch đi chơi, vì giai đoạn này dịch vụ không bị quá tải, giá tốt, khí hậu mát mẻ, trong lành... Bà Trần Thị Bảo Thu (Giám đốc truyền thông Công ty lữ hành Vietluxtour)

Bà Đoàn Thị Thanh Trà thừa nhận, thời gian qua, giá vé máy bay tăng đã giảm sức cạnh tranh của du lịch VN cả thị trường trong nước và khách inbound. Các công ty du lịch đã phải linh hoạt mở rộng các sản phẩm như triển khai các tour đường bộ, đường sắt, tuyến cao tốc, các gói combo, dịch vụ lẻ… Nhằm kích cầu du lịch trong nước, mùa hè vừa qua, Lữ hành Saigontourist đã phối hợp Vietnam Airlines nghiên cứu xây dựng sản phẩm ưu đãi với chuyến bay khởi hành sau 21 giờ hằng ngày đến các điểm đến du lịch trong nước như Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, hành trình 3 ngày 2 đêm hoặc 4 ngày 3 đêm với mức giá vé máy bay giảm hơn 50% và miễn phí đêm khách sạn đầu tiên trong chương trình tour. Dòng sản phẩm này đã góp phần tăng nhu cầu du lịch đường bay của du khách trong mùa hè năm nay đến hết 31.8.

Ông Phạm Anh Vũ nhận xét: Trong bối cảnh giá vé máy bay tăng cao và nhu cầu du lịch bị tác động, chương trình khuyến mãi liên kết giữa các hãng hàng không và khách sạn đã phát huy hiệu quả rất tích cực, thu hút nhiều khách lẻ sử dụng. Tuy nhiên, sự liên kết, hợp tác vẫn cần sâu hơn, rộng hơn để xây dựng nhiều sản phẩm chương trình du lịch phù hợp.

Mới đây, Hội đồng tư vấn du lịch VN đã đề xuất các cơ sở lưu trú nên áp dụng chính sách nhận, trả phòng linh hoạt, không nên "cứng" như hiện nay là nhận phòng sau 14 giờ và trả phòng trước 11 giờ. Nếu áp dụng được sẽ giúp khách hàng tận dụng tối đa thời gian lưu trú mà không bị gò bó bởi giờ nhận và trả phòng cố định. Điều này đặc biệt hữu ích cho những khách hàng có chuyến bay đêm hoặc những người có lịch trình không ổn định, giúp họ có thể nghỉ ngơi, thư giãn mà không lo lắng bị tính phí thêm cho việc trả phòng muộn. Đặc biệt có thể hài hòa, thực tế hơn khi tiết giảm phù hợp cho khách và tối ưu cho khách sạn, từ đó phát triển lượng khách sử dụng dịch vụ bay đêm… Các doanh nghiệp sẽ quảng bá và thu hút du khách sử dụng các dịch vụ như vé máy bay đêm, khách sạn giờ linh hoạt. Số lượng du khách sẽ tăng lên rất nhiều.

"Thực tế cách đây vài năm đã có hệ thống khách sạn áp dụng nguyên tắc nhận phòng giờ nào trả phòng giờ đó, từ đó tạo ra cạnh tranh thu hút khách bằng việc thỏa mãn các nhu cầu của khá nhiều du khách thành công. Hiện nay hệ thống này đã phát triển số lượng khách sạn trên toàn quốc rất tốt, một phần nguyên nhân thành công đến từ chính sách đặc thù trên. Tuy nhiên, để thực hiện được, cần phải xây dựng quy định hợp tác rõ ràng giữa khách sạn với các công ty lữ hành để đảm bảo việc đặt phòng và quản lý thời gian nhận, trả phòng được thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả. Nhân viên của công ty lữ hành và khách sạn cần được đào tạo thêm để hiểu, áp dụng chính sách linh hoạt nhất quán, cách xử lý các tình huống đặc biệt", đại diện Công ty Du lịch Việt đề xuất.

Có thêm lựa chọn vé rẻ hơn cho hành khách Hành khách khi di chuyển bằng đường hàng không nên tiến hành đặt vé sớm trên các kênh chính thức của hãng hàng không để có nhiều lựa chọn về giá vé phù hợp với nhu cầu; đồng thời chủ động theo dõi lịch trình kế hoạch bay và bố trí thời gian di chuyển đến các sân bay để tránh tình trạng ùn tắc hoặc gặp phải những bất tiện khi chậm trễ chuyến bay. Ngoài ra, trong điều kiện cho phép của mỗi cá nhân, hành khách cũng có thể cân nhắc đặt vé trên các chuyến bay khởi hành sớm hoặc muộn trong ngày, để có thêm lựa chọn các mức giá rẻ hơn và những trải nghiệm bay đêm cùng các hãng.Lãnh đạo Cục Hàng không VN