Công nghệ Tin tức công nghệ

Lenovo đẩy mạnh các giải pháp bảo vệ môi trường

Thành Luân
Thành Luân
06/10/2025 17:12 GMT+7

Lenovo vừa công bố Báo cáo Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) năm 2024 - 2025, nêu bật những bước tiến đáng kể trong việc hiện thực hóa các mục tiêu giảm phát thải đến năm 2030, đồng thời tái khẳng định cam kết dài hạn của hãng trong việc đạt mức phát thải khí nhà kính ròng bằng 0 vào năm 2050.

Khi các cam kết đầu tiên về chỉ số hiệu suất ESG dần hoàn tất, Lenovo vẫn duy trì lộ trình đạt được nhiều mục tiêu quan trọng khác, biến năm nay trở thành dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển bền vững của tập đoàn.

Lenovo đẩy mạnh các giải pháp bảo vệ môi trường - Ảnh 1.

Lenovo đang hướng đến mục tiêu phát triển bền vững

Ảnh: Lenovo

Báo cáo nhấn mạnh nỗ lực của Lenovo trong việc đẩy nhanh tiến trình đạt các mục tiêu môi trường thông qua chiến lược tham gia nền kinh tế tuần hoàn. Chiến lược này bao gồm việc sử dụng vật liệu tái chế khép kín trong các dòng sản phẩm, đồng thời mở rộng các dịch vụ bền vững dành cho khách hàng như sửa chữa, tái chế và tái sử dụng, nhằm kéo dài vòng đời sản phẩm và giữ nguyên vật liệu trong chu trình sử dụng.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ của Lenovo trong lĩnh vực ESG cũng được ghi nhận xứng đáng trong năm vừa qua. Tập đoàn đã xuất sắc đạt Chứng nhận Bạch Kim từ EcoVadis, được xếp hạng AAA uy tín từ tổ chức MSCI ESG Ratings, cùng Giải Vàng do Viện Kế toán Công chứng Hồng Kông (HKICPA) trao tặng ở hạng mục Quản trị doanh nghiệp và ESG xuất sắc nhất. Ngoài ra, Lenovo cũng vừa đạt được vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng "Top 25 Chuỗi cung ứng toàn cầu" của Gartner, với điểm ESG ấn tượng 9/10.

Dave Carroll, Phó chủ tịch cấp cao, Giám đốc Pháp lý kiêm Giám đốc Trách nhiệm Doanh nghiệp của Lenovo, người kế nhiệm bà Laura Quatela từ tháng 3.2025, chia sẻ: "Năm nay là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình ESG của Lenovo. Khi những cam kết đầu tiên về các chỉ số hiệu suất ESG đang dần được hoàn thành, chúng tôi vô cùng tự hào về những thành quả đã đạt được và đang tích cực xây dựng một nền tảng vững chắc cho chương tiếp theo trong vai trò dẫn dắt ESG trên toàn cầu".

Trong tương lai, Lenovo cam kết tiếp tục theo đuổi chiến lược ESG theo hướng hợp tác và tin cậy, thông qua việc tăng cường hợp tác với các khách hàng và nhà cung cấp trong hệ sinh thái của mình, đặc biệt là với các đơn vị đang tham gia sáng kiến Lenovo 360 Circle. Cùng với sự phối hợp hiệu quả giữa các bên, Lenovo đang thúc đẩy tầm nhìn chung về một tương lai bền vững và bao trùm hơn.

