LHP VN lần thứ 24: Nuôi dưỡng khát vọng phát triển điện ảnh Việt

Tối 21.11, tại TP.HCM, chính thức diễn ra lễ khai mạc Liên hoan phim (LHP) VN lần thứ 24 và lễ đón nhận bằng công nhận danh hiệu UNESCO: TP.HCM - Thành phố sáng tạo toàn cầu về điện ảnh. Đến dự có ông Mai Văn Chính, Phó thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Văn Được, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Trưởng ban chỉ đạo LHP; lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương và TP.HCM...

Phát biểu khai mạc, ông Tạ Quang Đông nhận định: "LHP VN lần thứ 24 không chỉ là diễn đàn nghề nghiệp, là nơi tôn vinh các giá trị nghệ thuật, mà còn là ngày hội của khán giả - những người tiếp thêm sức sống cho điện ảnh. Tôi tin tưởng rằng qua những ngày liên hoan sôi động này, chúng ta sẽ cùng nhau lan tỏa tình yêu điện ảnh, khích lệ sáng tạo mới và nuôi dưỡng khát vọng xây dựng nền điện ảnh VN hùng mạnh".

Đoàn phim Mưa đỏ dự thảm đỏ khai mạc tối 21.11 ẢNH: VŨ

Kỳ liên hoan lần thứ 24 với chủ đề Điện ảnh VN - Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới, ghi nhận 144 bộ phim tham dự thuộc các chương trình phim dự thi và phim toàn cảnh. Những tác phẩm này sẽ được trình chiếu phục vụ đông đảo khán giả yêu điện ảnh tại TP.HCM... Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn lên, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL tin tưởng rằng LHP VN lần thứ 24 sẽ mở ra những hướng phát triển mới cho điện ảnh nước nhà và góp phần bồi đắp vị thế của VN trên trường quốc tế.

Bên cạnh hoạt động khai mạc trang trọng, hàng nghìn khán giả còn chứng kiến lễ đón nhận bằng công nhận danh hiệu UNESCO: TP.HCM - Thành phố sáng tạo toàn cầu về điện ảnh. Phát biểu tại sự kiện, ông Jonathan M. Baker, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại VN, đánh giá danh hiệu này không chỉ là kết quả của một hồ sơ xuất sắc mà còn là minh chứng cho sự cam kết của thành phố trong việc đặt sáng tạo là trung tâm chiến lược phát triển bền vững cũng như công nhận văn hóa là trụ cột thiết yếu cho tương lai đô thị.

Vị này nhận định: "LHP VN lần thứ 24 cùng với lễ công bố hôm nay là minh chứng sống động cho động lực sáng tạo mạnh mẽ và phát triển của TP.HCM. Sự kiện không chỉ tôn vinh vẻ đẹp phong phú của điện ảnh VN mà còn mở ra không gian đối thoại và hợp tác ý nghĩa với các đối tác quốc tế".

Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, phát biểu khai mạc LHP ẢNH: VŨ

Sôi nổi các hoạt động "hâm nóng" LHP

LHP VN lần thứ 24 diễn ra từ ngày 21 - 25.11 với chuỗi hoạt động phong phú: từ các buổi chiếu phim, giao lưu với nghệ sĩ, tọa đàm nghề nghiệp, đến những chương trình trải nghiệm, triển lãm và các sự kiện dành cho khán giả yêu điện ảnh.

Một trong những sự kiện văn hóa nổi bật thuộc khuôn khổ LHP là triển lãm TP.HCM vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn điện ảnh, khai mạc vào sáng 21.11, thu hút sự quan tâm của công chúng. Triển lãm giới thiệu khoảng 250 hình ảnh được in trích từ các tư liệu, tác phẩm điện ảnh lưu trữ tại Viện Phim VN; các tư liệu, tác phẩm điện ảnh sưu tầm về bối cảnh quay phim, con người, cuộc sống, quá trình phát triển của Sài Gòn - TP.HCM từ năm 1945 - 2025. Điểm mới lạ của triển lãm là việc ứng dụng công nghệ hiện đại, trong đó có không gian thực tế ảo hỗn hợp, khu photobooth 360 độ, mang đến trải nghiệm thú vị cho khách tham quan.

Chiều 21.11, phim Mưa đỏ cũng được chiếu khai mạc LHP, thu hút hàng trăm khán giả TP.HCM đến thưởng thức miễn phí và giao lưu với đoàn phim. Tác phẩm do đạo diễn Đặng Thái Huyền cầm trịch cũng nằm trong 16 phim truyện điện ảnh tranh tài tại liên hoan lần này.