Lì xì sách tết 2026: Trải nghiệm thú vị tại ATM sách nghĩa tình TP.HCM

Sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, tại lễ hội Đường sách tết TP.HCM, hoạt động lì xì sách tết đã thu hút nhiều người tham gia. Với sự kết hợp giữa công nghệ và văn hóa đọc, những cuốn sách đầu năm đã trở thành món quà may mắn đầy ý nghĩa.

Đúng 9 giờ sáng, trạm "ATM sách nghĩa tình" tại khu C lễ hội Đường sách tết (đường Lê Lợi, phường Sài Gòn) chính thức khởi động hoạt động lì xì sách tết năm 2026.

Mô hình này là sáng kiến của Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM nhằm ứng dụng công nghệ để đưa tri thức đến gần hơn với cộng đồng. Trong dịp này, chương trình đã quy tụ khoảng 1.500 cuốn sách với 196 tựa đề phong phú, được đóng góp từ 10 nhà xuất bản uy tín.



Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM phát biểu khai mạc chương trình lì xì sách tết 2026 ẢNH: NI NA

Điểm khác biệt lớn nhất của năm 2026 chính là sự đa dạng trong hình thức tặng sách. Người dân có thể nhận lì xì qua 3 cách: quét mã vạch nhận sách nói, nhận qua máy ATM tự động và tặng trực tiếp.

Các chủ đề sách trải dài từ ngoại ngữ, lịch sử đến truyện tranh, phù hợp cho cả trẻ em lẫn người lớn. Đặc biệt, chiếc máy ATM cho phép người dùng lựa chọn "khay chủ đề" theo sở thích, sau đó nhận một cuốn sách ngẫu nhiên như một quẻ xăm may mắn đầu năm.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi và bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, trải nghiệm ATM sách nghĩa tình ẢNH: NI NA

Có mặt tại sự kiện, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM bày tỏ niềm vui khi chứng kiến sự háo hức của người dân. Ông cho biết hoạt động lì xì sách đã duy trì được 3 năm, nhưng năm nay đặc biệt hơn nhờ sự cá nhân hóa sở thích người đọc.

"Thay vì lì xì truyền thống, lì xì sách giúp chúng ta đón nhận nguồn tri thức mới để bước vào kỷ nguyên mới. Năm nay, mọi người được tự chọn chủ đề yêu thích, vừa là chọn may mắn, vừa là chọn tri thức", ông Nguyễn Ngọc Hồi chia sẻ.

Nhiều người vui mừng vì trải nghiệm mới mẻ và thú vị trong lễ hội Đường sách TP.HCM năm nay ẢNH: NI NA

Hoạt động kỳ vọng sẽ có ít nhất 1.500 lượt người nhận sách trong dịp này. Nếu hết sách, ban tổ chức sẽ tiếp tục bổ sung. Trong tương lai, mô hình này dự kiến không chỉ gói gọn tại phường Sài Gòn mà sẽ mở rộng ra nhiều khu vực khác như phường Bình Dương, phường Vũng Tàu.

Bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM kỳ vọng trong tương lai, hệ thống thư viện có thể triển khai ATM sách về tận địa bàn phường, xã và đặc khu Côn Đảo thuộc TP.HCM.

Theo bà Thủy, chú trọng vào đa dạng đối tượng độc giả sẽ tạo sức hút lớn, từ đó giúp người dân dần hình thành và duy trì thói quen đọc sách bền vững.

Bà Đinh Thị Thanh Thủy cảm thấy rất vui và kỳ vọng ATM sách sẽ được đặt ở nhiều nơi hơn nữa ẢNH: NI NA

Sự sáng tạo của chiếc máy ATM sách đã thành công trong việc chinh phục các bạn trẻ. Bạn La Khả Di (sinh viên năm 3, Trường đại học Công thương TP.HCM) đã cùng em trai tham gia họat động lì xì sách tết. Bạn Di chia sẻ đây là năm đầu tiên gia đình bạn đi đường sách vào đúng mùng 1 tết.

Bạn La Khả Di thích thú khi được nhận lì xì tri thức đầu năm ẢNH: NI NA

Bên cạnh đó, sự kiện còn ghi nhận sự tham gia của đông đảo các bậc phụ huynh đưa con nhỏ đến trải nghiệm. Hoạt động lì xì sách không đơn thuần là một trò chơi ngày tết cho trẻ nhỏ. Đây còn là cách khơi gợi tình yêu và xây dựng thói quen đọc sách bền vững cho các em.

Em Lê Gia Huy (9 tuổi) và em Lê Gia Phúc (8 tuổi) rạng rỡ khi được ba mẹ cho trải nghiệm lì xì sách năm nay ẢNH: NI NA