Lịch âm hôm nay 12.7: Ngày Đinh Hợi có gì đặc biệt mà nhiều người quan tâm?

Dương lịch hôm nay là chủ nhật, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 190. Theo lịch âm hôm nay 12.7 là ngày 28 tháng 5, theo cách gọi can chi là ngày Đinh Hợi, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ.

Hôm nay là ngày Đinh Hợi theo lịch âm, có gì đặc biệt? ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thiên Tài. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "nên xuất hành, cầu tài thắng lợi, được người tốt giúp đỡ, mọi việc đều thuận".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 6 trong năm 2026 người Việt đón tiết Tiểu thử, tiết khí thứ 11 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này năm nay kéo dài từ ngày 7.7, sau khi tiết Hạ chí vừa kết thúc và kết thúc vào ngày 22.7 tới đây.

Ngày 12.7 là ngày gì ở Việt Nam?

Ở Việt Nam, 12.7 hôm nay được nhiều người quan tâm vì đây là kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống lực lượng an ninh nhân dân (12.7.1946 - 12.7.2026). Cách đây tròn 80 năm, ngày 12.7.1946, lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam chính thức ra đời trong bối cảnh đất nước vừa giành được độc lập, chính quyền cách mạng còn non trẻ, phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thách thức.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng an ninh nhân dân đã khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, lập nên nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

An ninh nhân dân Việt Nam được xem là lực lượng “đi trước, mở đường”, “giữ vững bên trong”, là lá chắn thép bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ an ninh quốc gia.

Ở phương Tây, hôm nay là một ngày lễ vui vẻ, ngày giản dị. Theo Timeanddate.com, ngày lễ không chính thức này được tổ chức vào ngày 12.7 hằng năm nhằm tưởng nhớ cuộc đời, thời đại và sự nghiệp của nhà triết học người Mỹ Henry David Thoreau và người ủng hộ lối sống giản dị của ông.

Ngày giản dị được thành lập bởi quỹ Emily, một tổ chức được tạo ra để tưởng nhớ Emily Rachel Silverstein. Ngày lễ không chính thức này khuyến khích mọi người hướng đến lối sống giản dị và một cái nhìn đơn giản về cuộc sống. Nó cũng thúc đẩy người tham gia làm một điều gì đó để làm cho thế giới tốt đẹp hơn.