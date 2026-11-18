Dương lịch hôm nay là thứ tư, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 322. Theo lịch âm hôm nay 18.11 nhằm ngày mùng 10 tháng 10, theo cách gọi can chi là ngày Bính Thân, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ.

Theo lịch âm hôm nay 18.11 nhằm ngày mùng 10 tháng 10 là ngày Bính Thân, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, tháng Kỷ Hợi này có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 9.11 tới hết ngày 8.12 dương lịch, theo lịch âm là ngày 30 tháng 10, còn gọi là ngày Bính Thìn, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ.

Hôm nay 18.11 cũng là ngày thứ 12 người Việt đón tiết Lập đông, tiết khí thứ 19 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này có ý nghĩa là "đầu đông", đánh dấu sự chuyển giao giữa mùa thu và mùa đông trong một năm.

Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, ngày 18.11 hằng năm là ngày Truyền thống của MTTQ Việt Nam.

Trong lịch sử, ngày 18.11.2006, Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 14. Hội nghị diễn ra ngày 18 và 19.11.2006 đã thông qua Tuyên bố Hà Nội, trong đó khẳng định sự nhất trí cao của các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC về những kết quả của APEC 2006 và định hướng phát triển của APEC. Hội nghị cũng ra Tuyên bố riêng về Vòng đàm phán Doha, trong đó khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ và nhấn mạnh một số biện pháp nhằm sớm khởi động lại Vòng đàm phán.

Hội nghị cũng phê chuẩn Chương trình hành động Hà Nội nhằm thực hiện Lộ trình Busan, hướng đến mục tiêu Bogo; thông qua các khuyến nghị cải cách APEC với nhiều biện pháp cụ thể nhằm làm cho APEC ngày càng có sức sống mạnh mẽ, năng động, hiệu quả hơn.