Hôm nay 14.11 là ngày gì mà nhiều người quan tâm, chia sẻ?

Dương lịch hôm nay là thứ bảy, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 318. Theo lịch âm hôm nay 14.11 nhằm ngày mùng 6 tháng 10, theo cách gọi can chi là ngày Nhâm Thìn, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ.

Theo lịch âm hôm nay 14.11 là ngày Nhâm Thìn, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, tháng Kỷ Hợi này có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 9.11 tới hết ngày 8.12 dương lịch, theo lịch âm là ngày 30 tháng 10, còn gọi là ngày Bính Thìn, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ.

Ngày 14.11 là ngày gì đặc biệt?

Hôm nay là ngày gì? Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, ngày 14.11 là ngày Đái tháo đường thế giới.

Bệnh đái tháo đường (hay tiểu đường) là một bệnh chuyển hóa, nguyên nhân chủ yếu là do thiếu hoàn toàn hoặc không hoàn toàn chất insulin trong máu. Đây là căn bệnh đòi hỏi điều trị lâu dài, chẩn đoán sớm để có thể phòng ngừa biến chứng, từ đó giảm gánh nặng cho người bệnh và ngành y tế.

Theo số liệu của Hiệp hội Đái tháo đường thế giới, trên thế giới ước tính có 537 triệu người trưởng thành mắc bệnh. Con số này được dự đoán sẽ tăng lên 643 triệu vào năm 2030 và 784 triệu vào năm 2045.

Ngày 14.11 hằng năm là ngày Đái tháo đường thế giới ẢNH: AI

Trong lịch sử, ngày 14.11.1998 là ngày Việt Nam chính thức trở thành thành viên APEC. Việt Nam đã chính thức gia nhập Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) nhân Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC lần thứ 10, diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Trong hơn 2 thập niên đồng hành cùng APEC, Việt Nam đã và đang được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, khi ghi nhiều dấu ấn nổi bật, với những đóng góp chủ động, tích cực, trách nhiệm, hiệu quả, góp phần duy trì vai trò của APEC là cơ chế liên kết kinh tế hàng đầu tại châu Á - Thái Bình Dương.

Bên cạnh những đóng góp tích cực, sự tham gia hợp tác trong APEC cũng đem lại nhiều lợi ích cho Việt Nam với nhiều cơ hội phát triển về quan hệ chính trị, kinh tế - xã hội, góp phần phát huy nội lực, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.