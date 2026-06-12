Lịch âm hôm nay là ngày Kim Dương, dương lịch 12.6 xuất hiện ngày đặc biệt

Dương lịch hôm nay là thứ sáu, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 161. Theo lịch âm hôm nay 12.6 là ngày 27 tháng 4, theo cách gọi can chi là ngày Đinh Tỵ, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ.

Theo lịch âm hôm nay, 12.6 là ngày gì? ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Kim Dương. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc thông suốt, thưa kiện có nhiều lý phải".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 7 người Việt đón tiết khí Mang chủng, tiết khí thứ 9 trong 24 tiết khí của năm 2026. Tiết khí này kéo dài từ ngày 5.6 và kết thúc vào ngày 21.6, khi tiết Hạ chí bắt đầu.

Ngày 12.6 là ngày gì ở Việt Nam và thế giới?

Ở Việt Nam, hôm nay không phải ngày lễ lớn. Tuy nhiên ngày 12.6 năm nay được nhiều người Việt đặc biệt quan tâm vì là ngày cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Kỳ thi chính thức diễn ra trong 2 ngày (11 - 12.6) với lần lượt các bài thi bắt buộc (ngữ văn, toán) và bài thi tự chọn (2 môn thi tự chọn), với 1,2 triệu thí sinh trên cả nước tham gia.

Trên thế giới, hôm nay là ngày Thế giới chống lao động trẻ em (World Day Against Child Labour), theo Timeanddate.com. Lao động trẻ em đặc biệt phổ biến ở nhiều nước đang phát triển, nhưng ngay cả ở các quốc gia công nghiệp hóa, nhiều trẻ em cũng bị ép buộc làm việc.

Để chống lại nạn lao động trẻ em trên toàn thế giới, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã khởi xướng ngày Thế giới chống lao động trẻ em vào năm 2002. Ngày này nhằm nâng cao nhận thức về hoàn cảnh khốn khổ của trẻ em lao động trên toàn thế giới và kêu gọi các hành động cải thiện.

Timeanddate.com cũng thông tin thêm ở Mỹ và một số nước phương Tây, ngày 12.6 là ngày lễ vui vẻ, là ngày hoa hồng đỏ. Đây là lễ kỷ niệm hằng năm dành cho biểu tượng phổ biến của tình yêu và sự lãng mạn - bông hồng đỏ giản dị nhưng tuyệt đẹp.

Ngày 12.6 là ngày hoa hồng đỏ, biểu tượng phổ biến của tình yêu và sự lãng mạn ẢNH: CAO AN BIÊN

Từ thời cổ đại, con người đã sử dụng hoa hồng để truyền đạt nhiều cảm xúc khác nhau. Bằng chứng sớm nhất về việc trồng hoa hồng có niên đại khoảng 5.000 năm trước ở Trung Quốc.

Ở Hy Lạp và La Mã cổ đại, hoa hồng là một mặt hàng xa xỉ, chỉ dành cho người giàu và hoàng gia và là nguồn cảm hứng cho các họa sĩ và nhà văn. Hoa hồng còn được sử dụng cho mục đích y học và trong các nghi lễ tôn giáo. Đến thế kỷ thứ 5 và thứ 6 sau Công nguyên, hoa hồng thu hút sự chú ý của các nghệ sĩ, nhà thơ và nhà văn ở châu Âu và Trung Đông.

Hoa hồng đỏ luôn giữ một vị trí mang tính biểu tượng trong hầu hết các nền văn hóa trên thế giới. Ở nhiều nơi trên thế giới, nó được xem là cách thể hiện tình yêu, sự lãng mạn, vẻ đẹp và sự tôn trọng. Hoa hồng đỏ là một trong những loài hoa phổ biến nhất được tặng trong các dịp lễ như ngày Valentine và ngày của mẹ.