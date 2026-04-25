Lịch âm hôm nay: Ngày đầu nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày 25.4 có gì đặc biệt?

Hôm nay ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3) kéo dài 3 ngày. Dương lịch hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 115.

Hôm nay là ngày đầu nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương. Theo lịch âm hôm nay, 25.4 là ngày gì?

Theo lịch âm hôm nay 25.4 là ngày 9.3, theo cách gọi can chi là ngày Kỷ Tỵ, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ. Dưới góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 6 người Việt đón tiết Cốc vũ 2026, tiết khí thứ 6 trong 24 tiết khí trong năm.

Ngày Giỗ tổ Hùng Vương năm 2026 rơi vào chủ nhật, tức ngày mai 26.4 dương lịch. Do trùng với ngày nghỉ hằng tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ hai (27.4). Tính cả 2 ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày, từ thứ bảy 25.4 đến hết thứ hai 27.4.

Theo lịch âm, kỳ nghỉ này kéo dài từ hôm nay đến ngày 11 tháng 3 hay ngày Tân Mùi, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ. Đặc biệt vào ngày Giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 là ngày Canh Ngọ, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ.

Ngày 25.4 là ngày gì?

Người Việt quan tâm tới ngày 25.4 vì hôm nay là ngày đầu được nghỉ lễ. Trong khi đó, trên thế giới, hôm nay là ngày Ngày Thế giới phòng chống sốt rét (World Malaria Day), theo Timeanddate.com.

Ngày Thế giới phòng chống sốt rét là dịp để mọi người tuyên truyền hoặc tìm hiểu về những nỗ lực phòng ngừa và giảm thiểu bệnh sốt rét trên toàn thế giới. Ngày này được tổ chức vào ngày 25.4 hằng năm.

Sốt rét là một bệnh nguy hiểm đến tính mạng do ký sinh trùng gây ra, lây truyền sang người qua vết cắn của muỗi nhiễm bệnh. Khoảng một nửa dân số thế giới có nguy cơ mắc bệnh sốt rét, đặc biệt là những người ở các quốc gia có thu nhập thấp.

Theo WHO, mỗi năm có hơn 500 triệu người bị nhiễm bệnh và hơn 1 triệu người tử vong. Tuy nhiên, sốt rét có thể phòng ngừa và chữa khỏi. Đại hội đồng Y tế thế giới đã thiết lập ngày Thế giới phòng chống sốt rét vào tháng 5.2007.

Mục đích của sự kiện này là tạo cơ hội cho các quốc gia trong khu vực bị ảnh hưởng học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và hỗ trợ nhau. Ngày Thế giới phòng chống sốt rét cũng tạo điều kiện cho các nhà tài trợ mới tham gia vào quan hệ đối tác toàn cầu chống lại bệnh sốt rét và cho các viện nghiên cứu và học thuật công bố những tiến bộ khoa học cho công chúng.

Thú vị, hôm nay cũng là ngày DNA (DNA Day). Được tổ chức hằng năm vào ngày 25.4 kể từ năm 2003, ngày DNA nhằm tôn vinh và ghi nhận tầm quan trọng của di truyền học và những tiến bộ khoa học đạt được trong lĩnh vực này, theo Timeanddate.com.

Ngày 25.4 được chọn để ghi nhận những đóng góp của ngành di truyền học bởi vì vào ngày này năm 1953, các nhà khoa học James Watson, Francis Crick và các đồng nghiệp của họ đã công bố cấu trúc xoắn kép của DNA trên tạp chí Nature.