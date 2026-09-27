Lịch thi đấu ASIAD 20 hôm nay: Việt Nam nỗ lực săn vàng, kỳ vọng điền kinh tiếp sức nữ

Bắn súng lại hụt hơi

Đội tuyển bắn súng VN đã đi hơn nửa chặng đường ở ASIAD 20 nhưng các niềm hy vọng lớn nhất là Phạm Quang Huy, Trịnh Thu Vinh chưa thành công.

Người hâm mộ chờ đợi xạ thủ Trịnh Thu Vinh trở lại phong độ cao khi tranh tài nội dung 25 m súng ngắn diễn ra hôm nay ảnh: Đồng Nguyên Khang

Ở ngày thi đấu hôm qua, Lê Thị Mộng Tuyền đứng trước cơ hội giành quyền vào chung kết nội dung 50 m súng trường nữ 3 tư thế (nằm, quỳ, đứng). Nữ xạ thủ TP.HCM duy trì số điểm rất cao ở 2 tư thế nằm bắn, quỳ bắn, có lúc vào tốp 5 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, chỉ một chút sơ sẩy, hụt hơi trong loạt bắn ở tư thế đứng, Mộng Tuyền đánh mất tấm vé vào chung kết trong tiếc nuối.

Cơ hội cạnh tranh HCV chưa hết với đội tuyển bắn súng VN bởi các xạ thủ còn tranh tài ở những nội dung thế mạnh như 25 m súng ngắn cá nhân, đồng đội nam và nữ. Đó cũng là cơ hội để Trịnh Thu Vinh, Phạm Quang Huy trở lại. Vấn đề quan trọng nhất của nhà ĐKVĐ ASIAD Phạm Quang Huy và đương kim hạng 4 Olympic Trịnh Thu Vinh là tâm lý. Nếu cởi bỏ được áp lực của sự kỳ vọng, cả 2 hứa hẹn sẽ tỏa sáng.

Hôm nay Trịnh Thu Vinh cùng Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thùy Dung đại diện VN tranh tài nội dung 25 m súng ngắn nữ. Nội dung này tính 2 HCV gồm cá nhân và đồng đội. Trước đó, Nguyễn Thùy Trang thi đấu rất tốt ở nội dung 10 m súng ngắn, giành quyền vào chung kết cá nhân và giúp đội tuyển VN giành HCĐ đồng đội. Vì thế nếu Trịnh Thu Vinh lấy lại phong độ, nhiều khả năng sẽ cùng Thùy Trang và Nguyễn Thùy Dung cạnh tranh HCV ở nội dung này.

Hy vọng ở cầu mây, điền kinh

Hôm nay, những nội dung trọng điểm của cầu mây, điền kinh bước vào tranh tài và nhận được sự quan tâm của người hâm mộ ở khả năng cạnh tranh so với các đối thủ hàng đầu châu lục.

Tại ASIAD 19 năm 2023 ở Hàng Châu (Trung Quốc), đội tuyển 4 người mang về cho đoàn thể thao VN tấm HCV quý giá. Tuy nhiên ở ASIAD 20, cơ hội của nội dung đôi nữ lại được đánh giá cao hơn. Việc nội dung này không có sự góp mặt của nền cầu mây số 1 thế giới Thái Lan là cơ sở để giới chuyên môn đưa ra nhận định trên. Tại giải cầu mây vô địch thế giới King's Cup 2026 diễn ra vào tháng trước ở Thái Lan, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Khánh Ly lên ngôi vô địch sau chiến thắng trước Myanmar ở chung kết. Đó cũng là lần đầu tiên cầu mây VN vô địch nội dung đôi nữ.

Tại ASIAD 20, đội tuyển cầu mây đăng ký 3 tuyển thủ (1 dự bị) tranh tài ở nội dung đôi nữ là Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Khánh Ly và Lê Thị Hồng Liên. Đôi nữ VN nằm ở bảng A với Lào, Myanmar, Malaysia (bảng B gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Philippines). HLV Trần Thị Vui kỳ vọng các tuyển thủ VN giữ được sự ăn ý, đạt trạng thái tốt, vượt qua áp lực để đạt mục tiêu đề ra.

Cũng trong hôm nay, điền kinh VN tranh tài nội dung được kỳ vọng nhất tại ASIAD 20 là tiếp sức 4x400 m nữ. Đây là nội dung mà các cô gái VN đang là ĐKVĐ giải tiếp sức châu Á và cũng từng vô địch châu Á. 5 tuyển thủ VN được đăng ký thi đấu nội dung 4x400 m nữ là Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh, Lê Thị Tuyết Mai (1 dự bị).

Nhằm dồn toàn lực cho nội dung quan trọng nhất này, các chủ lực như Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc không góp mặt ở nội dung cá nhân 400 m nữ. Nội dung 4x400 m nữ có đối thủ đáng gờm nhất là Bahrain nhưng với sự đồng đều, đội tuyển VN sẵn sàng làm nên chuyện.



