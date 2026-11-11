Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam - Đài Loan hôm nay: Chờ gương mặt mới tỏa sáng

K HÁT VỌNG THỂ HIỆN

Việc Asian Cup 2027 hoãn gần 1 năm là thời cơ "vàng" để HLV Kim Sang-sik thử nghiệm nhiều nhất có thể. Thay vì chạy đua với thời gian, nhà cầm quân người Hàn Quốc có thêm quãng nghỉ dài để nhìn rộng, nhìn sâu vào lực lượng. Ông đang tận dụng điều đó khi đội tuyển VN lần này có lực lượng mới mẻ chưa từng có, với 12 tân binh và hàng loạt cầu thủ ít được triệu tập. Con số ấy cho thấy quyết tâm làm mới của ban huấn luyện, nhưng cũng đặt lên vai các cầu thủ trẻ một áp lực không nhỏ. Cơ hội như thế này không đến nhiều lần. Với mỗi tân binh, mỗi phút trên sân Thiên Trường là một lần "nộp bài" trước thuyền trưởng đội tuyển.

Thanh Nhàn (phải) cần tỏa sáng để được tin tưởng hơn ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Không dễ có được cơ hội này, vì vậy các tân binh cần thể hiện khát khao, chứng tỏ bản thân để vào mắt xanh của HLV Kim Sang-sik. Họ không cần một màn trình diễn hoàn hảo. Một pha bóng dám làm, một tình huống tranh chấp quyết liệt, hay một đường chuyền táo bạo đôi khi đã đủ để người cầm quân ghi nhớ.

HLV K IM S ANG-SIK LẮP GHÉP THẾ NÀO ?

Trong bối cảnh có nhiều cầu thủ mới như vậy, những cầu thủ kinh nghiệm giữ vai trò rất quan trọng. Họ là mắt xích để một tập thể còn bỡ ngỡ vận hành trơn tru, là chỗ dựa mỗi khi trận đấu cần sự điềm tĩnh. Ở hàng thủ, Lê Giang Patrik hay Thành Chung sẽ là cầu nối giữa các thế hệ, giúp tuyến phòng ngự giữ được sự chắc chắn khi xung quanh là những gương mặt chưa quen mùi đội tuyển. Ở tuyến giữa, vai trò tương tự thuộc về Minh Khoa, cầu thủ từng được ra sân ở FIFA ASEAN Cup 2026. Trên hàng công, Đình Bắc sẽ là cầu nối để những Olaha Mạnh Đức hay Thanh Nhàn bùng nổ. Bài toán của HLV Kim Sang-sik vì thế không chỉ là chọn ai đá chính, mà còn là cân bằng giữa thử nghiệm và ổn định: đủ người mới để có thêm thông tin, đủ người cũ để lối chơi không lạc nhịp. Một nhân tố từng trải ở mỗi tuyến chính là mắt xích quan trọng để "cỗ máy" được vận hành trơn tru.

Đối thủ của đội tuyển VN ở trận ra quân là Đài Loan, đội đang xếp hạng 174 thế giới theo bảng xếp hạng FIFA cập nhật ngày 20.7, trong khi đội tuyển VN đứng thứ 99. Khoảng cách 75 bậc cho thấy một sự chênh lệch đáng kể về sức mạnh, và là lý do để thầy trò ông Kim đặt mục tiêu thắng thuyết phục. Đó cũng là điều kiện lý tưởng cho các tân binh. Đá với đối thủ yếu hơn, họ có nhiều khoảng trống và nhiều quyền kiểm soát bóng hơn để thể hiện sở trường, thay vì phải chống đỡ trong thế bị động.

Nhưng chênh lệch về thứ hạng không tự động biến thành bàn thắng. Đài Loan, dưới sự dẫn dắt của HLV Matt Ross, có thể chọn cách lùi sâu, đòi hỏi các cầu thủ VN phải kiên nhẫn và sáng tạo hơn trong việc xử lý bóng. Ngoài ra, nhà cầm quân người Úc cũng từng gây ra rất nhiều khó khăn cho đội tuyển VN khi ông còn dẫn dắt Nepal. Ở 2 trận gặp đại diện Nam Á hồi tháng 10.2025, thầy trò HLV Kim Sang-sik phải rất chật vật mới giành trọn 6 điểm.

Vì vậy, điều quan trọng nhất là sự tự tin. Nếu chơi bằng đúng năng lực, các tân binh hoàn toàn có thể tỏa sáng. Mỗi cái tên nổi lên sau trận đấu này sẽ giúp HLV Kim Sang-sik có thêm những lựa chọn chất lượng, đa dạng hóa phương án chiến thuật cho đội tuyển VN. Đó là hành trang cần thiết trên con đường hướng đến Asian Cup 2027.



