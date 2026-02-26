Lịch thi đấu futsal nữ Việt Nam - Myanmar hôm nay: Sáng cửa vào bán kết

Sau thất bại 0-2 trước Úc ở lượt trận mở màn bảng B giải futsal nữ Đông Nam Á 2026, đội tuyển futsal nữ VN đứng trước áp lực phải thắng Philippines để giữ quyền tự quyết cho cuộc đua giành vé đi tiếp vào vòng knock-out. Chính vì thế, khi bước vào cuộc đối đầu với Philippines trưa qua (25.2), HLV Nguyễn Đình Hoàng đã thực hiện nhiều sự thay đổi trong danh sách tổ đấu xuất phát. Việc thay đổi nhân sự ở nhiều vị trí không chỉ giúp làm mới lối chơi mà còn tạo ra sự xáo trộn bất ngờ khiến hệ thống phòng ngự của Philippines gặp khó khăn trong việc bắt bài các phương án triển khai bóng từ sân nhà của VN.

Đội tuyển futsal nữ VN (phải) giành trọn 3 điểm quan trọng trước Philippines ẢNH: VFF

Khác với trận ra quân, cuộc chạm trán với Philippines cho thấy một bộ mặt thanh thoát và chủ động hơn rất nhiều từ phía đội tuyển futsal nữ VN. Philippines dù chủ trương chơi phòng ngự, nhưng hệ thống của họ lại thiếu sự quyết liệt và tính liên tục trong các pha áp sát. Đây chính là "đất diễn" cho những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân và nhãn quan chiến thuật tốt như Nguyễn Phương Anh, Lê Thị Thanh Ngân. Khi được trao đủ thời gian và không gian để xử lý bóng, các cô gái VN đã bình tĩnh thực hiện những pha ban bật ngắn, trung bình với độ chính xác cao. Đội hình VN duy trì được sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, đồng thời giảm thiểu tối đa các sai số cá nhân dẫn đến mất bóng nguy hiểm.

Sự vượt trội về mặt thế trận sớm được cụ thể hóa bằng những pha dàn xếp tấn công có nét, mang đậm dấu ấn chiến thuật của HLV Nguyễn Đình Hoàng. Những tình huống di chuyển không bóng của các pivo và sự dâng cao hỗ trợ của các ala đã tạo ra nhiều tam giác phối hợp biến ảo ở hai hành lang biên. Bàn thắng mở tỷ số của Lê Thị Thanh Ngân là thành quả sau những pha hãm thành liên tục, giúp cởi bỏ nút thắt tâm lý cho toàn đội. Khi có lợi thế dẫn bàn, VN càng chơi tự tin hơn, kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu. Bàn thắng nhân đôi cách biệt của Biện Thị Hằng ở cuối trận như một dấu chấm hết cho những nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa của Philippines.

Chiến thắng của đội tuyển futsal nữ VN càng trở nên ý nghĩa khi ở trận đấu cùng giờ, Úc đã khẳng định sức mạnh tuyệt đối bằng trận thắng đậm 6-1 trước Myanmar. Hiện tại, đội bóng xứ sở chuột túi đứng vững ở ngôi đầu bảng B với 6 điểm (hiệu số +7), VN nhì bảng với 3 điểm (hiệu số 0), Philippines đứng ba với 3 điểm (hiệu số -1), Myanmar chót bảng với 0 điểm. Ở lượt trận cuối bảng B diễn ra vào 13 giờ 30 hôm nay (26.2), đội tuyển futsal nữ VN chạm trán với Myanmar, trong khi Philippines gặp Úc lúc 16 giờ. Thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng chỉ cần duy trì đúng phong độ và sự tập trung như ở trận thắng Philippines là hoàn toàn có thể giành điểm trước Myanmar, đồng thời vượt qua vòng bảng. Đây là thời điểm để nhà đương kim vô địch khẳng định bản lĩnh, vượt qua những vấp ngã ban đầu nhằm tiến thẳng vào bán kết giải futsal nữ Đông Nam Á.