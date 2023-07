Lịch thi đấu hôm nay và trực tiếp World Cup 2023: Chờ ý chí đội tuyển Việt Nam

Sau trận ra mắt tận hiến và để thua với tỷ số thấp 0-3 trước nhà đương kim vô địch Mỹ, đội tuyển Việt Nam nhận được rất nhiều lời khen về sự nỗ lực của mình trong lần đầu xuất hiện ở sân chơi lớn World Cup. Vào lúc 14 giờ 30 ngày 27.7, thầy trò HLV Mai Đức Chung tiếp tục được thử thách về ý chí khi đối đầu với đội tuyển Bồ Đào Nha.

Tiền đạo Huỳnh Như hy vọng cùng đồng đội có thêm trận đấu đáng xem tại World Cup ĐỨC ĐỒNG

Dù cũng là tân binh của World Cup, nhưng các cô gái Bồ Đào Nha có cách tổ chức lối chơi rất bài bản, rõ nét, cự ly đội hình hợp lý. Cách nhập cuộc cũng rất chủ động. Chính vì vậy họ đã gây rất nhiều khó khăn cho á quân World Cup Hà Lan.

Trong khi đó, với những cái tên trụ cột như Dương Thị Vân hay Thanh Nhã có thể xuất hiện ở đội hình xuất phát sẽ giúp đội tuyển Việt Nam có thêm trận đấu đáng xem tại đấu trường World Cup. Dù đội nữ Việt Nam bị đánh giá thấp hơn, nhưng người hâm mộ vẫn mong chờ các cô gái thể hiện tinh thần thép như trong trận ra quân.

Đội tuyển Bồ Đào Nha (áo trắng) khiến đội tuyển Hà Lan gặp nhiều khó khăn AFP

Trước đó, vào lúc 8 giờ sáng ngày 27.7, trận đấu còn lại của lượt thứ hai bảng E sẽ là cuộc đối đầu tái hiện trận chung kết World Cup 2019 giữa đội tuyển Mỹ gặp đội tuyển Hà Lan trên sân Sky Stadium. Đây sẽ là cuộc đối đầu hấp dẫn và người chiến thắng sẽ có nhiều cơ hội đi tiếp vào vòng knock-out, khi cả hai đội cùng có chiến thắng trong trận ra quân.

Đội tuyển Hà Lan có cơ hội phục thù trước đội tuyển Mỹ AFP

Ở trận cuối cùng của ngày được diễn ra vào lúc 17 giờ, đội chủ nhà Úc sẽ đối đầu với đội tuyển Nigeria. HLV Tony Gustavsson và các học trò đội tuyển Úc chắc chắn sẽ rất muốn có được chiến thắng để hy vọng sớm có vé đi tiếp. Ở trận ra quân gặp đội tuyển CH Ireland, dù chỉ thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 nhưng cũng là quá đủ để đội chủ nhà chiếm ưu thế ở bảng B.

Đội tuyển Úc muốn sớm vào vòng knock-out AFP

Các trận đấu của World Cup nữ 2023 được trực tiếp trên kênh ON Sports News (Link xem trực tiếp: https://www.vtvcab.vn/channel/on-sports-news-1,VTVcab18_HD.html), ON Football (Link xem trực tiếp: https://www.vtvcab.vn/channel/on-football-hd-1,VTVcab16_HD.html) của VTVcab, Truyền hình Quốc hội. Ngoài ra người hâm mộ có thể xem trực tiếp trên các ứng dụng như TV360, On, On Plus.