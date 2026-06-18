Lịch thi đấu mới nhất Mexico - Hàn Quốc: Báo động an ninh vì drone bí ẩn, khẩu chiến trước giờ G

Bảng A khó lường, Mexico và Hàn Quốc đều ngang cơ

Cục diện bảng A World Cup 2026 đang trở nên hấp dẫn khi đội tuyển Mexico và đội tuyển Hàn Quốc chuẩn bị bước vào cuộc đối đầu được xem là trận cầu tâm điểm của lượt đấu thứ 2.

Cả 2 đội đều có khởi đầu thuận lợi. Đội tuyển Mexico đánh bại Nam Phi ở trận ra quân, trong khi đội tuyển Hàn Quốc vượt qua CH Czech. Với thể thức mới của World Cup 2026, đội giành chiến thắng trong cuộc đối đầu tại sân Estadio Akron ở Guadalajara gần như sẽ cầm chắc tấm vé vào vòng 32 đội.

HLV Javier Aguirre chuẩn bị kỹ cho trận đấu mang tính quyết định ngôi đầu bảng A ẢNH: REUTERS

HLV Javier Aguirre cho biết đội tuyển Mexico đặc biệt thận trọng trước khả năng phản công của đối thủ.

"Chúng tôi phải rất cảnh giác với những tình huống chuyển đổi trạng thái của Hàn Quốc. Khi đang tấn công, đội tuyển Mexico không được phép mất tập trung. Nếu phía trước có 2 cầu thủ Hàn Quốc thì phải có 3 cầu thủ Mexico sẵn sàng bọc lót", ông nhấn mạnh. Trong khi đó, HLV Hong Myung-bo cũng thừa nhận đội tuyển Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với áp lực rất lớn từ hàng chục nghìn khán giả chủ nhà.

World Cup trở lại sau 40 năm, nhiều người Mexico vẫn cảm thấy bị gạt ra bên lề

"Chúng tôi hiểu đây là trận đấu với đội chủ nhà và điều đó chắc chắn mang lại lợi thế cho họ. Tuy nhiên, các cầu thủ của tôi từng trải qua những trận đấu như vậy trước đây. Điều quan trọng là phải kiểm soát được nhịp độ và thế trận", chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ.

Cuộc đối đầu giữa 2 đội vì thế được xem là trận đấu có ý nghĩa quyết định đến cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng A.

Trước trận đấu quan trọng này, một sự cố an ninh bất ngờ đã xảy ra tại khu tập luyện của đội tuyển Hàn Quốc. HLV Hong Myung-bo xác nhận thiết bị này xuất hiện trong lúc đội tuyển Hàn Quốc chuẩn bị cho trận đấu.

Đội tuyển Hàn Quốc gặp sự cố trước giờ bóng lăn ẢNH: REUTERS

"Trong lúc chúng tôi tập luyện có một chiếc drone xuất hiện trên bầu trời. May mắn là nó xuất hiện trước phần tập chiến thuật nên không ảnh hưởng đến đội. Tuy nhiên đây vẫn là thời điểm rất quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu nên sự việc này thật đáng tiếc", ông cho biết.

Hiện chưa rõ chiếc drone xuất hiện với mục đích gì và cũng chưa có thông tin về việc có người bị bắt giữ hay không.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh Mexico đang triển khai chiến dịch an ninh quy mô lớn mang tên "Kukulkán" để bảo vệ World Cup 2026. Kế hoạch này huy động khoảng 100.000 nhân sự từ quân đội, cảnh sát liên bang và lực lượng địa phương.

Một quan chức liên bang Mexico cho biết trong những ngày gần đây, nhiều drone đã bị vô hiệu hóa sau khi cố tiếp cận các khu vực an ninh quanh sân vận động, khu fanfest và đại bản doanh của các đội tuyển tại Mexico City, Guadalajara và Monterrey.

Không chỉ Mexico, Canada - một trong 3 quốc gia đồng đăng cai World Cup 2026 - cũng đã cấm toàn bộ drone không được cấp phép hoạt động phía trên các sân vận động và địa điểm tập luyện trong thời gian diễn ra giải đấu.

Bên cạnh sức nóng từ cuộc đua giành vé vào vòng knock-out, sự cố drone bí ẩn cũng khiến trận đấu giữa đội tuyển Mexico và đội tuyển Hàn Quốc trở thành một trong những câu chuyện được quan tâm nhất trước lượt trận thứ 2 của World Cup 2026.

World Cup trên sân nhà nhưng không phải ai cũng được tận hưởng

Trong khi hàng triệu người hâm mộ đổ về Mexico để theo dõi World Cup, nhiều CĐV địa phương lại cho rằng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang dần trở nên xa tầm với của họ.

Theo Reuters, tại các khu vực fanfest ở Mexico City, không khí cổ vũ đội tuyển Mexico vẫn vô cùng sôi động. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ cho biết giá vé quá cao khiến họ không thể vào sân trực tiếp theo dõi các trận đấu.

Mexico là quốc gia có nền bóng đá phát triển nhất Bắc Mỹ ẢNH: REUTERS

Eduardo Marin, một CĐV lâu năm của đội tuyển Mexico, cho rằng World Cup đang ngày càng mang dáng dấp của một sự kiện dành cho người có điều kiện tài chính.

Không chỉ người hâm mộ, nhiều doanh nghiệp nhỏ tại Mexico cũng phản ánh khó khăn khi chi phí mua bản quyền phát sóng thương mại World Cup vượt quá khả năng của họ.

Dù còn những tranh luận về chi phí và khả năng tiếp cận, World Cup 2026 vẫn tạo ra nhiều hình ảnh tích cực. Tại Guadalajara, các CĐV Hàn Quốc cho biết họ nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người dân Mexico.

"Mỗi nơi tôi đến đều có người muốn chụp ảnh cùng. Thậm chí họ còn hô vang "Coreano hermano" (người anh em Hàn Quốc). Điều đó thực sự rất thú vị. Tôi rất thích sự thân thiện của người Mexico.

Tôi nghĩ tình anh em giữa người Hàn Quốc và người Mexico rất bền chặt. Ít nhất với trải nghiệm của tôi, đây là một đất nước rất thân thiện và hiếu khách. Tôi hy vọng những người Hàn Quốc chưa từng đến Mexico sẽ có dịp tới đây để cảm nhận điều đó", một CĐV Hàn Quốc chia sẻ với Reuters.

Người hâm mộ Mexico và Hàn Quốc rất thân thiết bên ngoài sân cỏ ẢNH: REUTERS

Trong nhiều năm qua, làn sóng văn hóa Hàn Quốc từ K-pop, phim truyền hình đến ẩm thực đã ngày càng phổ biến tại Mexico. Ngược lại, người Hàn Quốc cũng dành nhiều thiện cảm cho quốc gia Bắc Mỹ này. Chính điều đó đã góp phần tạo nên bầu không khí thân thiện hiếm thấy giữa người hâm mộ 2 đội trước màn so tài được xem là tâm điểm của bảng A.