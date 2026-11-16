Lịch thi đấu mới nhất U.23 Việt Nam tại vòng loại U.23 châu Á 2028: Khi nào đối thủ lộ diện?

Theo kế hoạch của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), lễ bốc thăm vòng loại U.23 châu Á 2028 dự kiến diễn ra ngày 18.3.2027 tại Malaysia. Các trận đấu sẽ được tổ chức từ ngày 7 đến 15.6.2027. Trong khi đó, VCK diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 4 đến 22.1.2028.

Các đội tuyển sẽ tranh tài với mục tiêu giành quyền góp mặt tại Nhật Bản. Đây cũng là kỳ U.23 châu Á đầu tiên được tổ chức theo chu kỳ 4 năm, thay vì 2 năm như trước, nhằm gắn kết trực tiếp với vòng loại Olympic.

Cuộc đua giành vé dự VCK giải U.23 châu Á 2028, diễn ra tại Nhật Bản được đánh giá sẽ rất căng thẳng ẢNH: REUTERS

U.23 Việt Nam có cơ hội vào nhóm hạt giống số 1

Theo nguyên tắc phân nhóm dựa trên thành tích tại ba kỳ U.23 châu Á gần nhất, U.23 Việt Nam có cơ sở để hướng đến vị trí thuận lợi ở vòng loại năm 2028. Đội tuyển đã ba lần liên tiếp góp mặt ở tứ kết các kỳ giải 2022, 2024 và 2026. Đây là thành tích đáng ghi nhận, cho thấy sự ổn định của bóng đá trẻ Việt Nam ở sân chơi châu lục. Nếu được xếp vào nhóm hạt giống số 1, U.23 Việt Nam sẽ tránh phải chạm trán những đội tuyển có thứ hạng hạt giống cao ngay từ vòng loại.

Thực tế, thành tích ở các kỳ giải trước đã nhiều lần tạo ra lợi thế cho U.23 Việt Nam. Tại vòng loại U.23 châu Á 2026, đội tuyển được xếp vào nhóm hạt giống số 1 nhờ kết quả thi đấu ở ba kỳ giải 2020, 2022 và 2024.

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Ở VCK năm 2026, U.23 Việt Nam nằm trong nhóm hạt giống số 2, cùng bảng với chủ nhà Ả Rập Xê Út, Jordan và Kyrgyzstan. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sau đó tạo dấu ấn lớn khi toàn thắng cả ba trận vòng bảng, lần đầu tiên đạt thành tích này trong lịch sử tham dự giải. Ngoài ra, ở kỳ giải năm đó, U.23 Việt Nam cũng thi đấu xuất sắc, đánh bại U.23 Hàn Quốc tại trận tranh HCĐ.

Những kết quả này tiếp tục củng cố vị thế của bóng đá trẻ Việt Nam. Tuy nhiên, việc U.23 Việt Nam chính thức nằm trong nhóm hạt giống số 1 ở vòng loại năm 2028 vẫn cần chờ AFC công bố.

U.23 Việt Nam giành HCĐ ở VCK U.23 châu Á 2026. Nhiều khả năng U.23 Việt Nam sẽ được xếp vào nhóm hạt giống số 1 ở cả vòng loại lẫn VCK năm 2028 ẢNH: VFF

Thử thách của U.23 Việt Nam

Lễ bốc thăm ngày 18.3.2027 sẽ quyết định các đối thủ mà U.23 Việt Nam phải vượt qua. Với lợi thế dự kiến từ thứ hạng hạt giống, đội tuyển có thể tránh được những đối thủ mạnh nhất ở vòng loại. Dù vậy, không thể xem nhẹ các đội bóng còn lại, bởi bóng đá trẻ châu Á ngày càng có sự cạnh tranh và khoảng cách chuyên môn giữa nhiều nền bóng đá đang được thu hẹp.

Một khó khăn khác nằm ở lịch thi đấu dày đặc trong năm 2027. Bên cạnh vòng loại U.23 châu Á, bóng đá Việt Nam còn hướng đến giải U.23 Đông Nam Á (tháng 7) trên sân nhà và SEA Games 34 (tháng 9). Ban huấn luyện cần có phương án chuẩn bị lực lượng hợp lý, bảo đảm các cầu thủ duy trì thể trạng và phong độ trong thời gian dài.

Sau chức vô địch giải giao hữu quốc tế U.23 – Gia Lai VTV Cup 2026, ban huấn luyện U.23 Việt Nam có thêm cơ sở để đánh giá lực lượng. U.23 Việt Nam bất bại sau ba trận, lần lượt đánh bại U.23 Thái Lan, U.23 Singapore và hòa U.23 Qatar 1-1, qua đó giành ngôi vô địch với 7 điểm.

Theo quy định độ tuổi, các cầu thủ sinh từ ngày 1.1.2005 trở về sau đủ điều kiện tham dự U.23 châu Á 2028. Những gương mặt trẻ như Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Lê Phát, Williams Minh Hoàng hay Minh Tâm được kỳ vọng tiếp tục trưởng thành, tạo thêm chiều sâu cho đội tuyển trong quá trình chuẩn bị.

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ẢNH: ĐỘC LẬP





U.23 Việt Nam có vượt giới hạn?

Trong lịch sử U.23 châu Á, U.23 Việt Nam từng giành ngôi á quân năm 2018 và HCĐ năm 2026. Riêng tại giải năm 2024, khi U.23 châu Á đồng thời là vòng loại Olympic Paris, U.23 Việt Nam dừng bước ở tứ kết sau thất bại 0-1 trước Iraq. Kết quả này cho thấy bóng đá Việt Nam vẫn cần cải thiện nhiều mặt nếu muốn cạnh tranh với những đội tuyển hàng đầu châu lục.

Tại Olympic Los Angeles 2028, số đội tham dự môn bóng đá nam giảm từ 16 xuống còn 12. Châu Á chỉ có hai suất trực tiếp, dành cho hai đội lọt vào chung kết U.23 châu Á 2028. Vì vậy, nếu muốn lần đầu tiên góp mặt tại Thế vận hội, U.23 Việt Nam phải đặt mục tiêu tiến đến trận đấu cuối cùng, thay vì chỉ dừng lại ở việc vượt qua vòng bảng hay vào tứ kết.

Đây là mục tiêu rất khó khăn, nhưng không phải không có cơ sở. Thành tích ổn định ở ba kỳ U.23 châu Á gần nhất cho thấy bóng đá trẻ Việt Nam đang có nền tảng tốt. Vấn đề còn lại là duy trì sự tiến bộ, xây dựng lực lượng đủ chiều sâu và nâng cao bản lĩnh khi đối đầu với những đối thủ hàng đầu.