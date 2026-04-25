Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Lịch thi đấu, trực tiếp chung kết Cúp bóng chuyền Hùng Vương hôm nay: Nảy lửa

Quỳnh Anh
25/04/2026 06:35 GMT+7

Hôm nay tại nhà thi đấu tỉnh Phú Thọ diễn ra trận chung kết nữ Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 giữa đội Hà Nội Tasco Auto với đội Hóa chất Đức Giang Lào Cai.

'Chung kết trong mơ' Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026

Ở trận bán kết 2 Cúp bóng chuyền Hùng Vương diễn ra khuya qua, đội Hóa chất Đức Giang Lào Cai ngược dòng đánh bại nhà đương kim vô địch quốc gia VTV Bình Điền Long An với tỷ số 3-1, giành quyền vào chung kết. Đối thủ của Trần Thị Bích Thủy cùng các đồng đội ở trận tranh ngôi vô địch diễn ra lúc 21 giờ hôm nay là Hà Nội Tasco Auto, là đội đã thắng Binh chủng Thông tin 3-0 ở trận bán kết trước đó.

CLB Hà Nội Tasco Auto hứa hẹn bùng nổ ở chung kết Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026

Là tân binh của giải bóng chuyền vô địch quốc gia nhưng CLB Hà Nội Tasco Auto với sự đầu tư mạnh mẽ đã gặt hái thành công khi toàn thắng 7 trận ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Tại Cúp bóng chuyền Hùng Vương, đội bóng do HLV Nguyễn Tuấn Kiệt dẫn dắt vẫn chỉ sử dụng 1 ngoại binh là Ivana Vanjak (Đức) nhưng tăng cường thêm các nội binh như Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Phương Quỳnh, Đinh Thị Vân. Cùng với phong độ ấn tượng của Vi Thị Như Quỳnh, các cầu thủ đội Hà Nội Tasco Auto thi đấu đầy gắn kết, hiệu quả.

Các cầu thủ Hà Nội Tasco Auto (phải) thi đấu ấn tượng ở Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026

Trong khi đó đội Hóa chất Đức Giang Lào Cai khởi đầu chưa tốt ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia nhưng có sự trở lại kịp thời của Trần Thị Bích Thủy từ Nhật Bản. Cô cùng với Lý Thị Luyến và bộ đôi ngoại binh từ Thái Lan Tichaya Boonlert, Kuttika Kaewpin giúp CLB Hóa chất Đức Giang Lào Cai thi đấu bùng nổ, xếp hạng nhì sau vòng 1 giải vô địch quốc gia sau đó thẳng tiến đến chung kết Cúp bóng chuyền Hùng Vương.

Tại Cúp bóng chuyền Hùng Vương, CLB Hóa chất Đức Giang Lào Cai có sự thay thế ngoại binh khi Darin thay cho đồng hương Kuttika Kaewpin. Đội bóng do HLV Nguyễn Hữu Hà dẫn dắt cho thấy lối chơi tấn công đa dạng và phòng thủ hiệu quả, hứa hẹn tạo bất ngờ cho Hà Nội Tasco Auto ở chung kết.

Trần Thị Bích Thủy (phải) được kỳ vọng giúp CLB Hóa chất Đức Giang tạo bất ngờ ở chung kết Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 khi chạm trán Hà Nội Tasco Auto

Trận chung kết Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 giữa Hà Nội Tasco Auto với Hóa chất Đức Giang Lào Cai diễn ra lúc 21 giờ hôm nay và được trực tiếp trên ON Sports New, ON Sports, các nền tảng của VTVcab (Link xem trực tiếp: https://www.youtube.com/@Tr%E1%BB%B1cTi%E1%BA%BFpB%C3%B3ngChuy%E1%BB%81n/streams)

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận