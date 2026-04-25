Lịch thi đấu, trực tiếp chung kết Cúp bóng chuyền Hùng Vương hôm nay: Nảy lửa

'Chung kết trong mơ' Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026

Ở trận bán kết 2 Cúp bóng chuyền Hùng Vương diễn ra khuya qua, đội Hóa chất Đức Giang Lào Cai ngược dòng đánh bại nhà đương kim vô địch quốc gia VTV Bình Điền Long An với tỷ số 3-1, giành quyền vào chung kết. Đối thủ của Trần Thị Bích Thủy cùng các đồng đội ở trận tranh ngôi vô địch diễn ra lúc 21 giờ hôm nay là Hà Nội Tasco Auto, là đội đã thắng Binh chủng Thông tin 3-0 ở trận bán kết trước đó.

CLB Hà Nội Tasco Auto hứa hẹn bùng nổ ở chung kết Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 ẢNH: HNT

Là tân binh của giải bóng chuyền vô địch quốc gia nhưng CLB Hà Nội Tasco Auto với sự đầu tư mạnh mẽ đã gặt hái thành công khi toàn thắng 7 trận ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Tại Cúp bóng chuyền Hùng Vương, đội bóng do HLV Nguyễn Tuấn Kiệt dẫn dắt vẫn chỉ sử dụng 1 ngoại binh là Ivana Vanjak (Đức) nhưng tăng cường thêm các nội binh như Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Phương Quỳnh, Đinh Thị Vân. Cùng với phong độ ấn tượng của Vi Thị Như Quỳnh, các cầu thủ đội Hà Nội Tasco Auto thi đấu đầy gắn kết, hiệu quả.

Các cầu thủ Hà Nội Tasco Auto (phải) thi đấu ấn tượng ở Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 ẢNH: HNT

Trong khi đó đội Hóa chất Đức Giang Lào Cai khởi đầu chưa tốt ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia nhưng có sự trở lại kịp thời của Trần Thị Bích Thủy từ Nhật Bản. Cô cùng với Lý Thị Luyến và bộ đôi ngoại binh từ Thái Lan Tichaya Boonlert, Kuttika Kaewpin giúp CLB Hóa chất Đức Giang Lào Cai thi đấu bùng nổ, xếp hạng nhì sau vòng 1 giải vô địch quốc gia sau đó thẳng tiến đến chung kết Cúp bóng chuyền Hùng Vương.

Tại Cúp bóng chuyền Hùng Vương, CLB Hóa chất Đức Giang Lào Cai có sự thay thế ngoại binh khi Darin thay cho đồng hương Kuttika Kaewpin. Đội bóng do HLV Nguyễn Hữu Hà dẫn dắt cho thấy lối chơi tấn công đa dạng và phòng thủ hiệu quả, hứa hẹn tạo bất ngờ cho Hà Nội Tasco Auto ở chung kết.



Trần Thị Bích Thủy (phải) được kỳ vọng giúp CLB Hóa chất Đức Giang tạo bất ngờ ở chung kết Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 khi chạm trán Hà Nội Tasco Auto ẢNH: BCVN

Trận chung kết Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 giữa Hà Nội Tasco Auto với Hóa chất Đức Giang Lào Cai diễn ra lúc 21 giờ hôm nay và được trực tiếp trên ON Sports New, ON Sports, các nền tảng của VTVcab (Link xem trực tiếp: https://www.youtube.com/@Tr%E1%BB%B1cTi%E1%BA%BFpB%C3%B3ngChuy%E1%BB%81n/streams)