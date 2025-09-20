Lịch thi đấu V-League hôm nay: Hà Nội có tránh được ‘thảm họa’, Thanh Hóa thoát đáy bảng?

Ô NG A DACHI SẼ GIÚP đội bóng thủ đô ĐỔI VẬN?

Sau thất bại 0-1 trước Thể Công Viettel ở vòng sơ loại Cúp quốc gia, CLB Hà Nội đã chia tay HLV Makoto Teguramori, trao quyền cho ông Yusuke Adachi dẫn dắt đội bóng. Cựu Giám đốc kỹ thuật VFF sẽ chỉ có vài ngày để vực dậy CLB Hà Nội nhằm tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại V-League. Chiến lược gia người Nhật Bản sẽ phải giải quyết rất nhiều bài toán từ hàng công mờ nhạt (mới chỉ Floro, Văn Tùng ghi 1 bàn); các trụ cột Hùng Dũng, Văn Quyết đã lớn tuổi; 2 biên suy yếu…

Ra mắt bằng một chiến thắng sẽ là nhiệm vụ không dễ dàng cho HLV Adachi, vì Thể Công Viettel vừa đánh bại đội của ông 1 tuần trước và toàn thắng trong 2 chuyến làm khách gần nhất tại V-League. Quãng thời gian nắm bắt vào cuối mùa giải trước đã giúp HLV Velizar Popov hiểu rõ các học trò, biến Thể Công Viettel trở thành một tập thể đáng gờm. Vào lúc này, đội bóng áo lính có sự kết hợp giữa kiểm soát bóng và bóp nghẹt lối chơi đối thủ. Một chiến thắng nữa sẽ giúp đội khách bắt kịp đội đầu bảng Ninh Bình FC (10 điểm, đá với CLB Nam Định ngày 22.9). Nhưng bóng đá VN vẫn có câu "thay tướng đổi vận", hãy chờ xem liệu lần này có ứng với CLB Hà Nội hay không.

CLB Hà Nội (phải) đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại V-League ẢNH: MINH TÚ

T HÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI

Vòng 4 còn 2 trận đấu thú vị khác diễn ra lúc 18 giờ hôm nay, khi CLB Thanh Hóa và CLB Đà Nẵng cùng tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại V-League 2025 - 2026. CLB Thanh Hóa đã có 3 trận thua liên tiếp trên mọi mặt trận, bị HAGL loại khỏi Cúp quốc gia trong cảnh nhà tài trợ đang gặp vấn đề. HLV Choi Won-kwon rất muốn đem về 3 điểm đầu tiên trên sân nhà, nhưng CLB Hải Phòng (6 điểm) có lối chơi được HLV Chu Đình Nghiêm tổ chức rất tốt. Ông Choi sẽ phải cân nhắc rất kỹ việc dâng cao tấn công hay tiếp tục chọn cách tiếp cận chặt chẽ, chắc chắn như các trận đấu trước. Nhưng trước tiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc phải giữ vững được ý chí chiến đấu của đội bóng giữa những bất ổn thượng tầng.

CLB Đà Nẵng sau khi đánh bại đội Thanh niên TP.HCM ở Cúp quốc gia tự tin hướng đến 3 điểm đầu tiên tại V-League khi làm khách trước PVF-CAND. Đây hứa hẹn sẽ là trận đấu hấp dẫn khi cả 2 HLV Thạch Bảo Khanh và Lê Đức Tuấn đều đang xây dựng lối chơi kiểm soát bóng hiện đại. Là tân binh V-League nhưng PVF-CAND luôn dũng cảm chơi tấn công. Điểm số và vị trí của họ hiện tại đã có thể cao hơn nhiều nếu không có những sai sót vì non kinh nghiệm. Nhưng đó là "học phí" cần thiết để trưởng thành. Chiếu theo phong cách chơi bóng các trận qua, chúng ta có thể chờ đợi trận đấu cởi mở và có nhiều bàn thắng giữa các tuyển thủ U.23 VN của 2 đội.