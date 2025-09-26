Lịch thi đấu V-League mới nhất: Không thể tin nổi Hà Nội và HAGL cùng tình cảnh đua trụ hạng

CLB Hà Nội 4 trận chưa biết thắng

CLB Hà Nội được xem là thế lực V-League khi hơn 1 thập niên qua họ luôn ở tốp đầu. Thế nhưng, mùa giải năm nay, đội bóng hùng mạnh này chưa nếm mùi chiến thắng sau 4 vòng đấu. Kết quả 2 trận hòa, 2 trận thua được xem là khởi đầu tệ nhất của tập thể có những tên tuổi như Văn Quyết, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Hai Long, Tuấn Hải…

CLB Hà Nội (phải) khởi đầu mùa giải với 2 trận hòa, 2 trận thua ảnh: Đồng Nguyên Khang

Giới chuyên môn đã mổ xẻ khá nhiều về thất bại bất ngờ của đội bóng này. Tuy nhiên tựu trung lại, các nội binh tên tuổi không còn giữ vững phong độ như trước, các ngoại binh mà họ phải chiêu mộ khá tốn kém như Lamothe Pierre, Da Silva, William Marlon, Luis Fernandes… thì chưa có bước chạy đà tốt, khiến đội bóng thủ đô gặp khó khăn trong việc đưa bóng vào lưới đối phương.

Ở vòng 2, HAGL với một tập thể trẻ, chỉ biết chơi tử thủ; nhưng CLB Hà Nội có ưu thế sân nhà, áp đảo liên tục cũng không thể ghi bàn đành chấp nhận tỷ số hòa 0-0.

Với cuộc tiếp đón Thanh Hóa vào tối nay, CLB Hà Nội không còn đường nào khác ngoài chiến thắng. Đội bóng xứ Thanh cũng bết bát ở vị trí thứ 13 với 2 điểm (2 thắng, 2 thua). Rõ ràng, việc bầu Đoan có nguy cơ dính vòng lao lý ảnh hưởng nhiều đến đội bóng này. CLB Thanh Hóa sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trận này họ lại đá trên sân khách nên không dễ giành chiến thắng.

Vì thế, nếu không thắng ở trận này để sớm lấy lại hình ảnh của mình, CLB Hà Nội có thể sẽ rơi tự do, bởi những vòng đấu tiếp theo, họ sẽ gặp các đối thủ khó nhằn hơn.

HAGL khó thoát vị trí "cầm đèn đỏ"

Ở vòng đấu thứ 5, HAGL làm khách trên sân PVF-CAND (18 giờ ngày 27.9) cũng gây chú ý, bởi đây là trận đấu mà HAGL cần chứng tỏ sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ, sau khoảng thời gian trui rèn vừa qua.

Cũng sử dụng cầu thủ trẻ như hơn 10 năm trước, nhưng mùa này là sự bắt buộc chứ không phải cải tổ, bởi các cầu thủ tên tuổi của bầu Đức hầu hết đã "xuống núi". Một đội bóng trẻ thi đấu ở V-League lúc nào cũng khó khăn, bởi ở đấu trường cao nhất của bóng đá VN, luôn cần sự già rơ và kinh nghiệm trận mạc. Chính vì thế, HAGL chỉ mới có được 1 điểm (hòa CLB Hà Nội 0-0), đành chấp nhận "cầm đèn đỏ". Muốn thoát khỏi vị trí này, đội bóng phố núi cần một chiến thắng trên sân khách trước PVF-CAND.

Điểm tương đồng của 2 đội bóng trong trận đấu này là các cầu thủ trẻ đang là nòng cốt. Thế nhưng PVF-CAND đã có được 1 chiến thắng (thắng SLNA 2-1) nên có phần tự tin hơn. Bên cạnh đó, PVF-CAND còn có thuận lợi khi được thi đấu trên sân nhà trước đối thủ cùng trang lứa nên họ sẽ tập trung tối đa để lấy điểm. Những cầu thủ trụ cột như Hiểu Minh, Anh Quân, Xuân Bắc, Thái Bá Đạt, Amarildo… sẽ biết cách tận dụng ưu thế của mình để không cho đội khách HAGL cơ hội.

Một trận cầu đáng chú ý nữa là tân binh Ninh Bình làm khách trước chủ nhà Hải Phòng tại sân Lạch Tray. Đội bóng vừa mới lên chơi V-League đang chạy băng băng với 4 chiến thắng liên tiếp khiến cả V-League phải bất ngờ. Ở vòng 4, Ninh Bình đánh bại nhà đương kim vô địch Nam Định với 2 bàn thắng của Hoàng Đức, Thanh Thịnh đủ chứng tỏ họ đủ sức để đua đến chức vô địch V-League năm nay. Xét về lực lượng, Ninh Bình cũng được đánh giá cao hơn chủ nhà Hải Phòng. Nếu họ tiếp tục chơi với phong độ cao, đội bóng cố đô Hoa Lư sẽ lập thành tích là tân binh có 5 chiến thắng liên tiếp trong lần đầu lên chơi V-League.

Trận CLB Nam Định tiếp CLB Công an Hà Nội cũng đáng chú ý bởi đây là 2 đại diện VN đá Cúp C2 châu Á mùa này. Nam Định vừa thất bại ở vòng 4, nên họ sẽ tận dụng ưu thế sân nhà, dốc toàn lực giành chiến thắng.