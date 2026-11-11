Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam tạm đình chỉ các cầu thủ bị khởi tố, VBA siết chặt hơn kỷ luật nội bộ

VBF xử lý nghiêm các cầu thủ bóng rổ dính tiêu cực

Thông cáo do ông Huỳnh Trọng Khải - Tổng thư ký VBF ký tên cho biết đã nhận được thông tin về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam một số VĐV bóng rổ trong khuôn khổ vụ án hình sự “Đánh bạc dưới hình thức dàn xếp tỷ số trận đấu thể thao”.

Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam quyết tâm mạnh tay xử lý tiêu cực ẢNH: VBF

"Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, VBF đã yêu cầu Công ty CP Bóng rổ Việt Nam, đơn vị điều hành giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) phối hợp với các cơ quan chức năng, báo cáo và xem xét áp dụng các hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với các VĐV có liên quan tại giải VBA. Đồng thời, các VĐV này sẽ bị tạm đình chỉ thi đấu tại các giải đấu thuộc phạm vi quản lý của VBF. Việc tạm đình chỉ có hiệu lực từ ngày 11.11 cho đến khi có thông báo mới".

Ông Huỳnh Trọng Khải cho biết VBF luôn mong muốn tổ chức các giải đấu theo tinh thần thể thao minh bạch, công bằng, bảo đảm tính trung thực và luôn tuân thủ pháp luật. Bất kỳ hành vi vi phạm nào xảy ra, VBF thống nhất sẽ ngăn chặn và xử lý, đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý các vấn đề liên quan theo đúng quy định.

Cũng trong tối nay, BTC VBA thông báo, sau khi sự việc xảy ra, VBA đã nhanh chóng tiến hành báo cáo VBF, đưa ra quan điểm và các biện pháp xử lý như sau: VBA quyết liệt phản đối các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là trong lĩnh vực thể thao. Những hành vi này đi ngược lại hoàn toàn với tinh thần thể thao cao thượng, niềm tin của người hâm mộ, nỗ lực của các CLB, giải đấu và tâm huyết của những người làm bóng rổ chân chính; Trong phạm vi trách nhiệm của đơn vị điều hành tổ chức giải đấu, VBA cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ cùng cơ quan điều tra khi được yêu cầu. Để tôn trọng quy trình tố tụng, VBA không bình luận về chi tiết vụ án và danh tính các cá nhân liên quan

VBA sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến vụ việc và phối hợp theo chỉ đạo từ VBF, kiên quyết áp dụng các hình thức kỷ luật cao nhất theo đúng điều lệ giải và quy định pháp luật đối với bất kỳ trường hợp khi được xác định có vi phạm; VBA khẳng định toàn bộ hệ thống quản lý và chuyên môn trong các mùa giải qua, đặc biệt là mùa giải vừa diễn ra, đã được vận hành nghiêm ngặt. VBA sẽ tiếp tục siết chặt các quy định, kỷ luật nội bộ và tăng cường các biện pháp kiểm soát, các hệ thống cảnh báo quốc tế để bảo đảm tính trung thực, minh bạch, công bằng cao nhất cho các mùa giải tiếp theo.

Trước đó vào sáng nay (11.11), Cục cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết, cơ quan này vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ thể thao, dàn xếp tỷ số các trận đấu bóng đá, bóng rổ do Vũ Chí Công (tên khác là Vu Chi Konh, 28 tuổi, quốc tịch Ukraine, trú tại TP.HCM) cầm đầu.

Mở rộng điều tra, C02 tiếp tục phát hiện đường dây hoạt động dàn xếp tỷ số tại VBA. Cụ thể, vào tháng 8.2026, Võ Hoàng Minh Nhật đã trao đổi, thống nhất với Công về việc đứng ra tổ chức dàn xếp kết quả một số trận bóng rổ. Sau đó, Nhật cung cấp thông tin về các kèo cá độ để Công tham gia đặt cược nhằm thu lợi bất chính.

Một trong những trận đấu được cơ quan điều tra xác định có hành vi dàn xếp tỷ số là cuộc đối đầu giữa CLB Da Nang Dragons và Nha Trang Dolphins diễn ra ngày 15.8. Để thực hiện kế hoạch, Võ Hoàng Minh Nhật đã trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với Võ Huy Hoàn và Huỳnh Vĩnh Quang thuộc CLB Nha Trang Dolphins trong mùa giải 2026. Cùng thời điểm, Nhật liên hệ với Sơn Minh Tâm, Mai Phước Thịnh và Lâm Minh Duy là 3 cầu thủ đang thi đấu cho CLB Da Nang Dragons ở mùa giải 2026.