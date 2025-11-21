Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 có gì nổi bật?

Chiều 20.11, buổi họp báo khai mạc LHP VN lần thứ 24 đã diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện được chủ trì bởi ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Trưởng ban chỉ đạo LHP lần này; bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, đồng Trưởng ban chỉ đạo LHP; ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh, Trưởng ban tổ chức LHP; và bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, đồng Trưởng ban tổ chức LHP.



Theo ông Đặng Trần Cường, LHP VN lần thứ 24 đã lựa chọn 144 bộ phim tiêu biểu của 42 đơn vị. Chương trình phim dự thi với 16 phim truyện, 36 phim tài liệu, 14 phim khoa học và 21 phim hoạt hình. Cùng với đó là 57 bộ phim các thể loại được đưa vào chương trình phim toàn cảnh. Tất cả những tác phẩm này đều được chiếu tại 3 điểm rạp ở TP.HCM, đem đến cho khán giả cái nhìn khái quát về sự phát triển mạnh mẽ, nhiều màu sắc của điện ảnh VN trong 2 năm qua, kể từ kỳ liên hoan phim gần đây nhất.

Ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, phát biểu tại họp báo chiều 20.11 ẢNH: BTC

Ngoài hoạt động chiếu phim miễn phí cho khán giả, LHP lần này còn tổ chức các hội thảo chuyên đề, giao lưu đoàn làm phim với khán giả, cùng nhiều hoạt động bên lề.

Điểm mới của LHP năm nay là chương trình xúc tiến, phát triển điện ảnh địa phương. Ngoài các hạng mục truyền thống dành cho các tác phẩm và cá nhân, LHP lần này còn có bằng khen của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL cho đơn vị phát hành nhiều phim VN nhất từ năm 2023 - 2025 và vinh danh cá nhân VN có đóng góp đặc biệt cho phát triển, quảng bá điện ảnh VN; cá nhân nước ngoài có đóng góp đặc biệt cho phát triển, quảng bá điện ảnh VN.

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhận định: "LHP VN lần thứ 24 không chỉ là sự kiện của giới điện ảnh mà còn là sự kiện văn hóa trên cả nước, bên cạnh việc tuyên truyền phim ảnh mạnh hơn nữa, sâu rộng hơn nữa đến khán giả".

LHP VN lần thứ 24 khai mạc tối 21.11 và lễ bế mạc, trao giải dự kiến diễn ra ngày 25.11. Đây cũng là sự kiện điện ảnh quan trọng đầu tiên của TP.HCM kể từ khi được UNESCO công nhận là thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh.