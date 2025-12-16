Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Liên tiếp bắt giữ 2 xe vận chuyển trái phép hàng trăm bình khí cười

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
16/12/2025 15:41 GMT+7

Lực lượng CSGT Quảng Ninh liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 xe ô tô đang vận chuyển trái phép số lượng lớn khí N2O (khí cười) đi tiêu thụ.

Ngày 16.12, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 2 ô tô đang vận chuyển gần 400 bình khí cười N2O.

Quảng Ninh quyết liệt trong việc ngăn chặn vận chuyển khí cười trái phép - Ảnh 1.

Số bình khí cười bị lực lượng CSGT thu giữ

ẢNH: N.T

Các vụ việc được phát hiện trong quá trình lực lượng CSGT triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ các sự kiện chính trị trọng đại và tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cụ thể, khoảng 3 giờ 50 ngày 16.12, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Quảng Sơn (xã Đường Hoa, Quảng Ninh), Tổ công tác số 13 thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 phát hiện một ô tô 7 chỗ hiệu KIA, biển kiểm soát 14A-809.xx có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 39 bao tải màu xanh, bên trong mỗi bao chứa 4 bình kim loại nghi là khí N₂O (khí cười), tổng cộng 156 bình. Lái xe H.V.C (42 tuổi, trú tại xã Quảng Hà, Quảng Ninh) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên.

Chỉ vài giờ sau, lúc 9 giờ 17, tại tuyến đường thôn Quảng Chính 8 (xã Quảng Hà), Tổ công tác số 11 tiếp tục phát hiện ô tô tải Pickup hiệu Nissan, biển kiểm soát 29K-295.xx đang vận chuyển số lượng lớn bình kim loại cùng loại. Qua kiểm tra, lực lượng CSGT xác định trên xe có 60 bao tải, mỗi bao chứa 4 bình khí, tổng cộng 240 bình khí N2O.

Lái xe L.T.C (33 tuổi, trú tại P.Cam Đường, tỉnh Lào Cai) cũng không xuất trình được giấy tờ hợp pháp liên quan đến số hàng hóa vận chuyển.

Ngay sau đó, lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ toàn bộ tang vật và phương tiện liên quan, đồng thời bàn giao vụ việc cho Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh) để xử lý theo quy định của pháp luật.

