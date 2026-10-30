Liên tiếp các ca nhập viện, cấp cứu do rết cắn

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, gần đây liên tiếp ghi nhận các ca bệnh nhập viện cấp cứu do bị rết cắn, như trường hợp nam bệnh nhân T.N.S (Phú Thọ) phải vào cấp cứu do đau nhức, sưng tấy.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận bàn chân trái bệnh nhân T.N.S có 2 dấu răng cách nhau khoảng 1 cm và vết bầm tím quanh vết cắn, sưng tấy lan tỏa khiến người bệnh đau buốt rất nhiều.

Bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi rết cắn, đồng thời được điều trị giảm đau, giảm phù nề và tiêm huyết thanh kháng độc tố uốn ván. Sau điều trị, người bệnh ổn định và được ra viện.

Theo thông tin từ người bệnh, trước khi phải vào cấp cứu, người này bị một "con vật" không rõ loại cắn vào gót chân trái, sau đó thấy sưng, đau buốt với mức độ tăng lên.

Rết cắn gây sưng nề, đau buốt; có thể gây dị ứng phản vệ với tùy cơ địa ẢNH: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ

Cùng nguyên nhân nhập viện do rết cắn là nam thanh niên 29 tuổi. Người bệnh đến bệnh viện trong tình trạng đau nhức nhiều tại vị trí vết cắn ở cổ chân trái. Quanh vị trí vết cắn, cổ chân sưng tấy lan tỏa khá lớn, khoảng 10 cm.

Người bệnh được chỉ định nhập viện theo dõi và điều trị bằng giảm đau, giảm phù nề, đồng thời được tiêm huyết thanh kháng độc tố uốn ván.

Sau khoảng 10 giờ điều trị, tình trạng đau, buốt do rết cắn đã giảm, vị trí vết thương ổn định. Người bệnh được phát hiện có một ổ áp xe tại cẳng chân nên được chuyển sang Trung tâm Chấn thương chỉnh hình tiếp tục điều trị.

Trường hợp gần đây nhất là người bệnh nữ 76 tuổi, bị rết cắn vào chân trong lúc đi tập thể dục. Bệnh nhân được chỉ định nhập viện do vết cắn bị sưng nề, đau buốt rất nhiều. Hiện người bệnh đã ổn định và được ra viện sau điều trị.

Rết cắn có thể gây phản ứng toàn thân

Theo bác sĩ Bùi Thị Thương, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, rết cắn thường gây đau buốt, sưng tấy lan tỏa tại vị trí vết cắn. Phần lớn trường hợp có biểu hiện tại chỗ, tuy nhiên một số người bệnh có thể xuất hiện phản ứng toàn thân, đặc biệt khi có cơ địa dị ứng hoặc vết cắn gây tổn thương rộng.

Khi bị rết hoặc côn trùng nghi ngờ có độc cắn, người dân nên nhanh chóng rửa sạch vị trí bị cắn bằng xà phòng và nước sạ; có thể chườm lạnh để giảm đau, giảm sưng; không tự ý rạch, chích, nặn hoặc hút nọc độc tại vị trí bị cắn.

Cần theo dõi các biểu hiện bất thường như sưng đau tăng nhanh, nổi mề đay, chóng mặt, nôn khó thở, đau lan rộng hoặc các biểu hiện toàn thân khác. Đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám nếu đau nhiều, sưng nề rõ hoặc xuất hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.

Đặc biệt, trong trường hợp không xác định rõ côn trùng, con vật cắn, người dân không nên chủ quan tự theo dõi tại nhà nếu các triệu chứng diễn biến tăng lên.