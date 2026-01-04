Liên tục thay đổi địa điểm để dụ người cao tuổi mua sâm giá ‘cắt cổ’

Ngày 4.1, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này đang điều tra để xử lý các vi phạm tại Công ty TNHH Onnuri Vina, do Nguyễn Thị Phượng (33 tuổi, trú xã Xuân Mai, Hà Nội) làm giám đốc.



Trụ sở của Công ty TNHH Onnuri Vina khu đô thị Bắc An Khánh (xã An Khánh, Hà Nội) ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Hà Nội phát hiện Công ty TNHH Onnuri Vina tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, quảng cáo, giới thiệu và bán các loại thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc tại số 89 đường Phương Quan (xã An Khánh, Hà Nội).

Công an xác định, định kỳ từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần, Phượng tổ chức hội thảo cho khoảng 30 - 50 người, chủ yếu là người cao tuổi.

Ngày 22.12.2025, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Hà Nội phối hợp với lực lượng y tế tổ chức kiểm tra đột xuất công ty Công ty TNHH Onnuri Vina và phát hiện hàng loạt sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Các sản phẩm là thực phẩm chức năng nhưng được "thổi phồng" như thuốc có tác dụng hỗ trợ điều trị ung thư, đái tháo đường, xương khớp... nhưng thực tế không có kiểm chứng khoa học, nguồn gốc xuất xứ và được bán với giá "cắt cổ" gấp 8 - 12 lần giá thực tế như: Bột củ sâm 30 triệu đồng, Thiên sâm 27 triệu đồng, Hắc sâm 22,4 triệu đồng, An Cung 3,8 triệu đồng, Cao hắc sâm nhung hươu 10,8 triệu đồng, rễ sâm 15,8 triệu đồng...

Các sản phẩm sâm được công ty của Phượng thổi phồng công dụng để bán cho người già ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Công an Hà Nội xác định, để lấy lòng tin của khách hàng, Công ty TNHH Onnuri Vina tổ chức trò chơi, tặng quà nhỏ (nước mắm, dầu ăn...), liên hoan, từ thiện và chỉ đón khách từ 65 tuổi trở lên, cấm sử dụng điện thoại tại chỗ.

Ngoài ra công ty còn thuê người Hàn Quốc trực tiếp quảng cáo, tư vấn, giới thiệu về nguồn gốc sản phẩm từ Hàn Quốc và thổi phồng tác dụng.

Theo Công an Hà Nội, các sản phẩm được Phượng nhập từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có một phần sản phẩm nhập từ Công ty Hanaro đã dừng hoạt động.

Công an Hà Nội làm việc với những người cao tuổi từng mua sâm của Phượng ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Cạnh đó, nhân viên của Phượng đã tìm kiếm công dụng trên mạng xã hội, tự tạo tem nhãn phụ, sử dụng phiếu kiểm nghiệm có dấu hiệu làm giả do Công ty TNHH Khoa học TSL (đơn vị liên quan đến hàng loạt vụ làm phiếu kết quả thử nghiệm giả, bị các cơ quan điều tra phát hiện mới đây).

Từ tháng 3.2024 đến nay, Công ty TNHH Onnuri Vina liên tục thay đổi địa điểm kinh doanh để tránh sự quản lý và kiểm tra của các cơ quan chức năng, mỗi nơi hoạt động 5 - 6 tháng rồi chuyển địa điểm. Cơ sở tại An Khánh là cơ sở thứ 5 của công ty này.

Công an Hà Nội xác định, từ chỉ từ tháng 8 - 12.2025, Phượng đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.