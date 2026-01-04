Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Liên tục thay đổi địa điểm để dụ người cao tuổi mua sâm giá ‘cắt cổ’

Trần Cường
Trần Cường
04/01/2026 10:28 GMT+7

Công an Hà Nội xác định Công ty TNHH Onnuri Vina thường xuyên thay đổi địa điểm, tổ chức tặng quà, liên hoan, từ thiện… và thổi phồng công dụng của sâm để bán với giá 'cắt cổ' gấp hơn 10 lần cho người già.

Ngày 4.1, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này đang điều tra để xử lý các vi phạm tại Công ty TNHH Onnuri Vina, do Nguyễn Thị Phượng (33 tuổi, trú xã Xuân Mai, Hà Nội) làm giám đốc.

Liên tục thay đổi địa điểm để dụ người cao tuổi mua sâm giá ‘cắt cổ’- Ảnh 1.

Trụ sở của Công ty TNHH Onnuri Vina khu đô thị Bắc An Khánh (xã An Khánh, Hà Nội)

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Hà Nội phát hiện Công ty TNHH Onnuri Vina tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, quảng cáo, giới thiệu và bán các loại thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc tại số 89 đường Phương Quan (xã An Khánh, Hà Nội).

Công an xác định, định kỳ từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần, Phượng tổ chức hội thảo cho khoảng 30 - 50 người, chủ yếu là người cao tuổi.

Ngày 22.12.2025, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Hà Nội phối hợp với lực lượng y tế tổ chức kiểm tra đột xuất công ty Công ty TNHH Onnuri Vina và phát hiện hàng loạt sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Các sản phẩm là thực phẩm chức năng nhưng được "thổi phồng" như thuốc có tác dụng hỗ trợ điều trị ung thư, đái tháo đường, xương khớp... nhưng thực tế không có kiểm chứng khoa học, nguồn gốc xuất xứ và được bán với giá "cắt cổ" gấp 8 - 12 lần giá thực tế như: Bột củ sâm 30 triệu đồng, Thiên sâm 27 triệu đồng, Hắc sâm 22,4 triệu đồng, An Cung 3,8 triệu đồng, Cao hắc sâm nhung hươu 10,8 triệu đồng, rễ sâm 15,8 triệu đồng...

Liên tục thay đổi địa điểm để dụ người cao tuổi mua sâm giá ‘cắt cổ’- Ảnh 2.

Các sản phẩm sâm được công ty của Phượng thổi phồng công dụng để bán cho người già

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Công an Hà Nội xác định, để lấy lòng tin của khách hàng, Công ty TNHH Onnuri Vina tổ chức trò chơi, tặng quà nhỏ (nước mắm, dầu ăn...), liên hoan, từ thiện và chỉ đón khách từ 65 tuổi trở lên, cấm sử dụng điện thoại tại chỗ.

Ngoài ra công ty còn thuê người Hàn Quốc trực tiếp quảng cáo, tư vấn, giới thiệu về nguồn gốc sản phẩm từ Hàn Quốc và thổi phồng tác dụng.

Theo Công an Hà Nội, các sản phẩm được Phượng nhập từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có một phần sản phẩm nhập từ Công ty Hanaro đã dừng hoạt động.

Liên tục thay đổi địa điểm để dụ người cao tuổi mua sâm giá ‘cắt cổ’- Ảnh 3.

Công an Hà Nội làm việc với những người cao tuổi từng mua sâm của Phượng

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Cạnh đó, nhân viên của Phượng đã tìm kiếm công dụng trên mạng xã hội, tự tạo tem nhãn phụ, sử dụng phiếu kiểm nghiệm có dấu hiệu làm giả do Công ty TNHH Khoa học TSL (đơn vị liên quan đến hàng loạt vụ làm phiếu kết quả thử nghiệm giả, bị các cơ quan điều tra phát hiện mới đây).

Từ tháng 3.2024 đến nay, Công ty TNHH Onnuri Vina liên tục thay đổi địa điểm kinh doanh để tránh sự quản lý và kiểm tra của các cơ quan chức năng, mỗi nơi hoạt động 5 - 6 tháng rồi chuyển địa điểm. Cơ sở tại An Khánh là cơ sở thứ 5 của công ty này.

Công an Hà Nội xác định, từ chỉ từ tháng 8 - 12.2025, Phượng đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Tin liên quan

Vụ lừa đảo hàng trăm nghìn người già, người nghèo: Khởi tố thêm 23 bị can

Vụ lừa đảo hàng trăm nghìn người già, người nghèo: Khởi tố thêm 23 bị can

Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an vừa khởi tố thêm 23 bị can trong vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn người già, người nghèo khắp cả nước, nâng số bị can lên 147.

Khám phá thêm chủ đề

sâm Công an Hà Nội Thực phẩm chức năng lừa người cao tuổi Tổ chức hội thảo để bán sâm Tặng quà người già để dụ bán thực phẩm chức năng Công ty TNHH Onnuri Vina
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận