Lisa, Jennifer Lawrence gợi cảm trên thảm đỏ Quả cầu vàng 2026

Màn xuất hiện lộng lẫy của dàn sao hàng đầu làng giải trí quốc tế tại thảm đỏ Quả cầu vàng trở thành đề tài gây bàn tán sôi nổi. Năm nay, mốt xuyên thấu được loạt mỹ nhân Lisa, Jennifer Lopez, Jennifer Lawrence... tích cực "lăng xê".
Lễ trao giải Quả cầu vàng 2026 diễn ra tại Mỹ vào sáng 12.1 (theo giờ Việt Nam) trở thành tâm điểm chú ý với màn tôn vinh những tên tuổi xuất sắc ở mảng điện ảnh và truyền hình toàn cầu trong năm qua. Cùng với sự "nóng" lên của sân khấu trao giải, màn đổ bộ của dàn sao đình đám: Lisa, Jennifer Lopez, Jennifer Lawrence, Selena Gomez, Miley Cyrus, Ariana Grande, Emma Stone... vẫn khiến khán giả quốc tế choáng ngợp.
