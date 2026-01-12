Lisa, Jennifer Lawrence gợi cảm trên thảm đỏ Quả cầu vàng 2026

Lễ trao giải Quả cầu vàng 2026 diễn ra tại Mỹ vào sáng 12.1 (theo giờ Việt Nam) trở thành tâm điểm chú ý với màn tôn vinh những tên tuổi xuất sắc ở mảng điện ảnh và truyền hình toàn cầu trong năm qua. Cùng với sự "nóng" lên của sân khấu trao giải, màn đổ bộ của dàn sao đình đám: Lisa, Jennifer Lopez, Jennifer Lawrence, Selena Gomez, Miley Cyrus, Ariana Grande, Emma Stone... vẫn khiến khán giả quốc tế choáng ngợp.

Lisa (BlackPink) thu hút trước ống kính với chiếc váy đen xuyên thấu với phần tay dài cách điệu phối cùng vòng cổ to bản ẢNH: REUTERS

Lần đầu tiên xuất hiện tại lễ trao giải Quả cầu vàng, mỹ nhân Thái Lan ngoài việc trao giải còn hỗ trợ các bạn diễn trong phim The White Lotus - tác phẩm nhận 6 đề cử ở mảng truyền hình ẢNH: REUTERS

Jennifer Lawrence trở thành tâm điểm trên thảm đỏ khi diện váy hoa xuyên thấu từ thương hiệu Givenchy. Chi tiết hai dây với phần ngực xẻ sâu cùng phom dáng ôm sát cơ thể giúp minh tinh lừng danh khoe trọn thân hình mảnh mai với những đường cong thu hút ẢNH: AP

Jennifer Lopez sải bước trên thảm đỏ trong chiếc đầm đuôi cá với những chi tiết xuyên thấu của Jean-Louis Scherrer từ Stéphane Rolland ẢNH: REUTERS

Leonardo DiCaprio chọn suit đen lịch lãm từ Dior dự Quả cầu vàng 2026. Năm nay, bộ phim One Battle After Another do tài tử đóng chính dẫn đầu đường đua với 9 đề cử ẢNH: AP

Selena Gomez xuất hiện kiều diễm bên cạnh cùng chồng - Benny Blanco. Cặp đôi đình đám của làng nhạc vừa tổ chức đám cưới ngọt ngào hồi tháng 9.2025 ẢNH: REUTERS

Miley Cyrus khoe đường cong hút mắt trong chiếc váy sequin lấp lánh từ thương hiệu Saint Laurent ẢNH: AP

Chiếc váy đen trễ vai từ Vivienne Westwood giúp tôn nét sang trọng, nữ tính của Arinana Grande trên thảm đỏ. Năm qua, cô gây tiếng vang với bộ phim Wicked: Part Two ẢNH: REUTERS

Thiết kế hai mảnh với màu vàng trang nhã từ nhà mốt Louis Vuitton giúp Emma Stone mang đến hình ảnh thanh lịch, sang trọng, đồng thời khoe khéo cơ bụng săn chắc ẢNH: REUTERS

Nữ MC gốc Việt Jeannie Mai khoe dáng gợi cảm với đầm cúp ngực, xẻ đùi sexy

ẢNH: AP

Ngôi sao phòng vé Dwayne Johnson sánh bước bên vợ - ca sĩ Lauren Hashian ẢNH: REUTERS

"Bond girl" Ana de Armas chọn váy đen đính đá tinh tế từ Louis Vuitton để tỏa sáng ở Quả cầu vàng 2026. Những năm gần đây, mỹ nhân gốc Cuba là một trong những biểu tượng gợi cảm thế hệ mới của màn ảnh Hollywood ẢNH: AP

Tài tử George Clooney xuất hiện trong bộ suit lịch lãm từ thương hiệu Giorgio Armani còn vợ ông diện đầm đỏ nổi bật ẢNH: REUTERS

Chiếc đầm đen sang trọng từ Armani Privé cùng loạt trang sức đá quý sắc đỏ, vàng góp phần tôn nét quý phái của "người đàn bà đẹp" Julia Roberts

ẢNH: REUTERS