Lộ diện 8 đội vào tứ kết giải U.17 quốc gia: Không có HAGL

Quỳnh Phương
19/09/2025 21:09 GMT+7

Giải bóng đá vô địch U.17 quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2025 đã xác định đầy đủ 8 đội vào tứ kết. Trong đó, U.17 HALG chấp nhận dừng bước từ vòng bảng.

2 cái tên đi tiếp vào tứ kết U.17 quốc gia của bảng A

Chiều 19.9, lượt trận cuối cùng bảng A của VCK giải bóng đá vô địch U.17 quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2025 đã diễn ra, hoàn tất danh sách 8 đội giành quyền vào tứ kết. Trên sân Bà Rịa, trận đấu giữa U.17 TP.HCM và U.17 Thép Xanh Nam Định diễn ra cân bằng.

Lộ diện 8 đội vào tứ kết giải U.17 quốc gia: Không có HAGL- Ảnh 1.

U.17 Nam Định (áo xanh) là đội giành vé đi tiếp ở bảng A

Dù có lợi thế sân nhà, đội chủ nhà U.17 CLB TP.HCM đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng. Các chân sút như Quang Khôi, Quang Hưng, Phú Ngọc đã bỏ lỡ những cơ hội đáng tiếc. Trong khi đó, U.17 Thép Xanh Nam Định phòng ngự chắc chắn và không để thủng lưới. Kết quả, hai đội hòa nhau 0-0. Mặc dù không có chiến thắng, U.17 Thép Xanh Nam Định vẫn giành vé đi tiếp nhờ có 4 điểm, với tư cách một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Trong khi đội chủ nhà TP.HCM xếp nhì bảng.

Ở trận đấu còn lại, U.17 SHB Đà Nẵng đã giành chiến thắng kịch tính 2-1 trước U.17 Công an Hà Nội. Mặc dù U.17 CAHN thi đấu đầy quyết tâm và gỡ hòa 1-1 ở phút 69, nhưng U.17 SHB Đà Nẵng đã ấn định chiến thắng vào phút bù giờ cuối cùng nhờ cú sút quyết đoán của Anh Lực. U.17 SHB Đà Nẵng dẫn đầu bảng A với 6 điểm, trong khi U.17 Công an Hà Nội dừng bước với 1 điểm.

Lộ diện 8 đội vào tứ kết giải U.17 quốc gia: Không có HAGL- Ảnh 2.

U.17 CAHN (áo đỏ) dừng bước với chỉ 1 điểm sau 3 trận

Cùng với kết quả từ hai bảng B và C, danh sách 8 đội vào tứ kết gồm: U.17 SHB Đà Nẵng, U.17 CLB Bóng đá TP.HCM, U.17 Thép Xanh Nam Định, U.17 SLNA, U.17 Hà Nội, U.17 PVF-CAND, U.17 Thể Công Viettel và U.17 An Giang. U.17 An Giang giành suất đội xếp thứ ba nhờ hơn U.17 Becamex TP.HCM về số bàn thắng ghi được (5 so với 1), mặc dù cả hai đều có 3 điểm và hiệu số -5. CLB U.17 HAGL xếp chót bảng B và dừng bước.

Lộ diện 8 đội vào tứ kết giải U.17 quốc gia: Không có HAGL- Ảnh 3.

BXH chung cuộc của cả 3 bảng đấu

Lộ diện 8 đội vào tứ kết giải U.17 quốc gia: Không có HAGL- Ảnh 4.

Lịch thi đấu vòng tứ kết U.17 quốc gia



