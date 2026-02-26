Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chào ngày mới

Lỗ hổng kiểm soát drone

Phát Tiến
Phát Tiến
26/02/2026 05:55 GMT+7

Những ngày qua, các vụ thiết bị bay không người lái xâm nhập vùng cấm bay tại sân bay Đà Nẵng không chỉ là sự cố kỹ thuật đơn thuần, mà là hồi chuông cảnh báo về những rủi ro khôn lường từ hoạt động tự phát của thiết bị bay không người lái (UAV/drone) đối với an ninh trật tự, an ninh quốc gia.

Bởi dù drone có kích thước nhỏ, nhưng nếu xảy ra va chạm với máy bay đang di chuyển ở tốc độ cao, sức công phá sẽ khó lường. Nếu drone bị hút vào động cơ phản lực, có thể gây cháy nổ hoặc làm hỏng động cơ ngay lập tức. Nếu va chạm vào kính buồng lái hoặc các cánh tà, nó có thể làm mất khả năng điều khiển của phi công. Khác với chim trời (thường mềm và dễ bị nghiền nát), drone chứa pin lithium-ion và khung kim loại cứng, biến chúng thành những "vật thể lạ" cực kỳ nguy hiểm trong hành lang an toàn bay.

Theo xu hướng chung, UAV/drone ngày càng phổ biến khi được sử dụng với nhiều mục đích, từ quay phim chụp hình, khảo sát, cứu nạn cứu hộ… và cả dùng để phun thuốc, bón phân trong nông nghiệp… tại VN. Tuy nhiên, song hành cùng sự phổ biến này chính là những rủi ro từ quá trình vận hành UAV/drone. Những vụ drone xâm nhập vùng cấm bay tại sân bay Đà Nẵng hay sân bay Nội Bài là các ví dụ điển hình, ẩn chứa hậu quả khó lường. Hoạt động của UAV/drone còn ẩn chứa nhiều rủi ro khác. Như cách đây chưa lâu, tại tỉnh Cà Mau, một drone rải phân bón cũng chém trúng đầu người chạy xe máy đang lưu thông trên đường giao thông nông thôn. Nạn nhân bị gãy nhiều xương ở vùng mặt và tổn thương mắt.

Không chỉ các loại UAV/drone có kích thước lớn dùng trong nông nghiệp, công nghiệp mà cả các loại thiết bị bay không người lái để quay phim (flycam) có kích thước nhỏ cũng ẩn chứa nguy hiểm khi xảy ra rủi ro.

Đến nay, VN đã ban hành khá đầy đủ các quy định về việc quản lý hoạt động của UAV/drone, nhưng thực tế thì vẫn còn nhiều lỗ hổng.

Thứ nhất là nhiều loại flycam đang được bán tràn lan, từ các cửa hàng cho đến các sàn thương mại điện tử, với đủ loại "thượng vàng hạ cám". Thực trạng này có thể gây ra việc nhiều flycam hoạt động mà không đăng ký theo quy định. Thứ hai, các loại UAV/drone được bán chính thức thường tích hợp tính năng kiểm soát để không cho hoạt động ở các khu vực cấm bay, nhạy cảm, rủi ro… Nhưng trên các hội nhóm trực tuyến vẫn vô tư chia sẻ các biện pháp, cách thức "hack" (bẻ khóa) tính năng này nhằm thoải mái hoạt động không giới hạn. Thứ ba, việc kiểm soát người sử dụng UAV/drone vẫn còn lỗ hổng, khi nhiều người cứ mua thiết bị về là vô tư sử dụng dù không được cấp phép theo quy định. Kèm theo đó còn nhiều bất cập khác, như mức độ chế tài liên quan trách nhiệm của các chủ sở hữu UAV/drone chưa đủ mạnh dù đây là phương tiện có thể xem là nguồn nguy hiểm cao.

Chính vì thế, không chỉ tăng cường hoàn thiện các quy định cần thiết mà cơ quan chức năng cần đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả kiểm soát UAV/drone, hạn chế tối đa những lỗ hổng tồn tại. Có như thế, chúng ta mới giảm thiểu các rủi ro từ UAV/drone.

