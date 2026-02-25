Tối ưu hóa kỳ nghỉ lễ

Về lý thuyết, những ngày nghỉ lễ đều đã được ấn định cụ thể. Tuy nhiên, vì liên quan vấn đề nghỉ bù do trùng với lịch nghỉ cuối tuần đã khiến độ dài và thời gian của từng kỳ nghỉ lễ thực tế lại khá khác biệt giữa các năm nên vẫn cần công bố cho từng kỳ nghỉ. Vấn đề là kế hoạch cụ thể thường được thông báo khá gần thời điểm bước vào kỳ nghỉ. Điều này gây không ít khó khăn cho quá trình vận hành của nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp sản xuất, vốn cần lên lịch hoạt động ít nhất theo quý, thậm chí 6 tháng hoặc 1 năm.

Về nguyên tắc, doanh nghiệp tư nhân có thể chủ động điều phối với nhân viên về lịch nghỉ lễ. Thế nhưng thực tế thì điều này không đơn giản và nhất là quá trình vận hành của doanh nghiệp cũng thường gắn liền với nhiều cơ quan hành chính, nên nếu tạo sự tách biệt lớn thì cũng không thuận lợi.

Khi lịch nghỉ kéo dài hơn dự tính do việc hoán đổi ngày làm việc được thông báo muộn, doanh nghiệp đối mặt với nguy cơ phải thay đổi kế hoạch sản xuất, dẫn đến chậm tiến độ giao hàng. Trong khi đó, với những doanh nghiệp có giao thương quốc tế thì không thể lấy lý do nghỉ lễ để trì hoãn giao hàng. Việc chậm giao hàng dù chỉ một ngày có thể dẫn đến phạt hợp đồng hoặc làm giảm uy tín với đối tác.

Không những vậy, các kỳ nghỉ lễ, nhất là những dịp nghỉ dài ngày, đóng vai trò quan trọng trong việc kích cầu du lịch. Vì thế, việc công bố lịch nghỉ lễ sát ngày sẽ khiến người dân khó có đủ thời gian lên kế hoạch những chương trình nghỉ ngơi, du lịch phù hợp, đồng thời cũng tốn kém nhiều chi phí hơn khi đặt vé máy bay, vé tàu cận ngày để đi du lịch, về quê...

Các doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển cũng rơi vào thế bị động trong việc thiết kế chương trình du lịch, chuẩn bị phương tiện cũng như cơ sở hạ tầng, nhu yếu phẩm đáp ứng kịp thời nhu cầu của du khách. Sự bị động đó khiến các dịp nghỉ lễ lẽ ra là "mỏ vàng" có thể biến thành "thách thức" cho ngành du lịch. Nếu cả người dân lẫn doanh nghiệp đều có đủ thông tin để chủ động từ sớm thì các dịp nghỉ lễ có thể giúp tối ưu hóa chi phí xã hội cũng như tăng cường hiệu quả kinh tế.

Nhìn sang các quốc gia khác, lịch nghỉ lễ được chủ động công bố trước một quãng thời gian dài, thậm chí vài năm. Chúng ta cũng hoàn toàn làm được điều đó, bởi với lịch đã có sẵn thì có thể công bố trước kế hoạch nghỉ lễ hằng năm, thậm chí 3 - 5 năm để tăng tính chủ động. Không những vậy, về lâu dài, thông qua việc phân tích dữ liệu thực tế về tác động kinh tế, hiệu suất lao động từ các kỳ nghỉ lễ, chúng ta còn có thể chủ động xây dựng kế hoạch nghỉ lễ sao cho khoa học, đạt hiệu quả tối ưu.