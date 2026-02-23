Năm mới, khí thế mới

Thực tế guồng quay năm đầu tiên trên hành trình kỷ nguyên mới của đất nước không hề gián đoạn bởi kỳ nghỉ tết kéo dài mà là sự tiếp nối đầy hứng khởi. Chúng ta đã chứng kiến liên tiếp mấy hôm nay, 2 sân bay lớn nhất cả nước là Tân Sơn Nhất và Nội Bài cứ lập kỷ lục rồi lại phá kỷ lục đón khách. Bởi từ mùng 4 tết, hàng triệu người dân trên mọi miền đã trở lại các đô thị lớn để làm việc, khiến các cảng hàng không nhanh chóng quay về chuỗi ngày bận rộn nhất lịch sử, vốn đã bắt đầu khi vừa chớm bước vào kỳ nghỉ tết Nguyên đán. Trên cả nước, hình ảnh người người, nhà nhà du xuân chật kín các điểm đến, kéo theo cả hệ sinh thái từ lưu trú, vận tải, dịch vụ, thương mại, ẩm thực... hoạt động hết công suất. Tết giờ đây đã trở thành sản phẩm du lịch mang về hàng trăm, hàng ngàn tỉ đồng cho các địa phương. Cùng với công trường không nghỉ của nhiều dự án trọng điểm quốc gia khiến guồng quay của các hoạt động kinh tế - xã hội vận hành liên tục. Đây chính là "trạng thái" hết sức quan trọng và cần thiết trong giai đoạn VN thực hiện tăng trưởng 2 con số để tiến tới trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045: Một nền kinh tế vận hành ngay cả khi đang trong kỳ nghỉ; tận dụng từng giây, từng phút để đạt được mục tiêu giàu có, thịnh vượng cho dân tộc.

Bức tranh mùa xuân mới lại càng rạng rỡ hơn với các tín hiệu lạc quan từ cộng đồng doanh nghiệp Việt. Đó là thương vụ trị giá tới 35 tỉ USD vừa được các hãng hàng không "chốt đơn" mua 90 tàu bay Boeing tại Mỹ trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao VN nhân chuyến công tác đến Mỹ dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình. Trong nước, những container hàng đầu tiên của năm Bính Ngọ cũng đã lên tàu, rời bến ra khơi, mang theo quyết tâm chinh phục các đỉnh cao mới của xuất khẩu ngay sau kỷ lục đưa VN vào top 20 nền kinh tế có quy mô thương mại lớn nhất thế giới, duy trì đà xuất siêu và tận dụng hiệu quả các FTA của năm cũ. Bên cạnh đó, những kế hoạch, những dự định, những ý tưởng khởi nghiệp, công cuộc chuyển đổi từ hộ kinh doanh... vẫn đang tiếp diễn.

Có thể thấy, chúng ta đã khởi động năm đầu tiên của kỷ nguyên mới hết sức khẩn trương, quyết liệt, khí thế và đầy hứng khởi. Nếu năm "bản lề" 2025 là thời điểm Đảng và Nhà nước đã khơi thông "điểm nghẽn của điểm nghẽn" thể chế; mở "đại lộ" nối thông cao tốc từ Bắc tới Nam; đã "phân vai" cụ thể kinh tế nhà nước dẫn dắt, kinh tế tư nhân là động lực, kinh tế hộ sẽ lớn mạnh; đã lan tỏa tinh thần sáng tạo khởi nghiệp trong xã hội; xác định công cuộc chuyển đổi kép xanh và số... thì bước vào năm 2026, tinh thần sẵn sàng cho một chu kỳ mới - chu kỳ tăng tốc của tất cả các lĩnh vực, ngành nghề, của người dân, doanh nghiệp được thể hiện hết sức rõ ràng, hết sức phấn chấn.

Trên tất cả, tinh thần "bây giờ hoặc không bao giờ" cho một VN giàu có và thịnh vượng đã thấm đẫm trong năm mới, kỷ nguyên mới với khí thế chưa từng thấy...