Lo sợ bệnh thận: Nghiên cứu chỉ ra cách ăn giúp bảo vệ hiệu quả

Thận làm sạch máu, loại bỏ chất thải và duy trì sự ổn định hóa học, những chức năng thiết yếu cho sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, sức khỏe thận thường bị bỏ qua cho đến khi các vấn đề nảy sinh.

Sau đây, các chuyên gia lưu ý cách ăn phổ biến được nhiều người ưa thích giúp bảo vệ quả thận của bạn khỏi ung thư tấn công.

Chế độ ăn dựa trên thực vật làm giảm nguy cơ ung thư thận

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Ung thư Anh, phân tích dữ liệu từ hơn 1,8 triệu người trên 3 châu lục, cho thấy những người ăn chay có nguy cơ mắc ung thư thận thấp hơn 28%, theo tờ Hindustan Times.

Nghiên cứu cho thấy những người ăn chay có nguy cơ mắc ung thư thận thấp hơn 28% Ảnh: AI

Tiến sĩ Aurora Pérez-Cornago, từ Khoa Dịch tễ học Ung thư, Đại học Oxford (Anh), trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết: Nghiên cứu này thực sự là tin tốt cho những người theo chế độ ăn chay vì họ có nguy cơ mắc ung thư thận thấp hơn, và cả một số loại ung thư khác. Những phát hiện này đặc biệt có ý nghĩa ở những khu vực mà chế độ ăn chay được áp dụng rộng rãi.

Tiến sĩ Sanjiv Saxena, chủ tịch kiêm cố vấn cao cấp tại Viện Khoa học Thận thuộc Bệnh viện PSRI (Ấn Độ), giải thích: Chế độ ăn có thịt, cá chứa hàm lượng protein cao và tạo ra nhiều axit chuyển hóa, làm tăng các chất như urê, creatinine và axit uric mà thận phải lọc. Ông nói thêm rằng các thực phẩm có nguồn gốc thực vật như tỏi, táo, quả mọng và bắp cải dễ tiêu hóa hơn đối với thận và có thể giúp giảm căng thẳng oxy hóa.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cho biết cũng nên hạn chế đồ uống có đường.

Các biện pháp bảo vệ quả thận khác

Ngoài chế độ ăn, các bác sĩ cũng chỉ ra một số biện pháp bạn nên áp dụng để ngăn ngừa ung thư thận, bao gồm:

Xét nghiệm máu và nước tiểu: Xét nghiệm nước tiểu uACR để phát hiện rò rỉ protein sớm. Xét nghiệm máu eGFR nhằm đo lường độ lọc chất thải của thận.

Kiểm soát tốt huyết áp: Duy trì huyết áp dưới 120/80 cũng rất quan trọng để ngăn ngừa tổn thương thận.

Hạn chế sử dụng thuốc giảm đau: Các chuyên gia cũng cảnh báo về việc lạm dụng thuốc giảm đau có thể gây hại cho mô thận.

Uống nước đúng cách: Các bác sĩ lưu ý rằng uống nước phải cân bằng. Uống quá ít nước trong môi trường nóng ẩm gây mất nước, nhưng uống quá nhiều nước có thể dẫn đến hạ natri máu đe dọa tính mạng.

Những ai có nguy cơ bệnh thận cao

Bệnh thận vốn thường xảy ra ở người lớn tuổi hoặc bệnh nhân tiểu đường và cao huyết áp. Tuy nhiên, nam giới dưới 30 tuổi cũng dễ bị rối loạn chức năng thận.

Đặc biệt, những người làm việc với phụ phẩm dầu mỏ, kim loại nặng... có khả năng mắc ung thư thận cao hơn và cần tầm soát thường xuyên.

Tiến sĩ Hemal Shah, bác sĩ chuyên khoa thận tại Bệnh viện Saifee (Ấn Độ) cho biết ung thư thận thường có thể phát hiện qua siêu âm đơn giản. Những người trên 50 tuổi nếu siêu âm hằng năm sẽ có nhiều khả năng chữa khỏi hoàn toàn.