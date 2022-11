Loại hạt này có thể cải thiện sức khỏe đường ruột của bạn

Điều đó có thể bao gồm chứng ợ nóng và trào ngược axit gây đầy hơi hoặc thậm chí là hội chứng ruột kích thích.

GI Alliance cũng lưu ý rằng 20 triệu người ở Mỹ phải đối mặt với các bệnh tiêu hóa mạn tính trong khi đây cũng là nguyên nhân số 1 khiến người bệnh phải nhập viện, theo Eat This, Not That!

May mắn thay, một nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng ăn vài hạt hạnh nhân mỗi ngày có thể giúp cải thiện sức khỏe đường ruột của bạn.

Được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu từ Đại học King's College London (Anh), nghiên cứu này được xuất bản trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ. Tham gia vào nghiên cứu là 87 người trưởng thành, những người có chế độ ăn uống thông thường không bao gồm đủ lượng chất xơ nhưng bao gồm đồ ăn nhẹ không lành mạnh như sô cô la hoặc khoai tây chiên.

Sau khi chia những người tham gia thành ba nhóm, các nhà nghiên cứu đã yêu cầu một nhóm từ bỏ đồ ăn nhẹ bình thường và thay vào đó ăn 56 gram hạnh nhân nguyên hạt mỗi ngày trong tổng số 4 tuần.

Nhóm thứ hai chuyển đồ ăn nhẹ của họ sang cùng một lượng hạnh nhân. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chúng là loại hạt hạnh nhân xay thay vì nguyên hạt.

Cuối cùng, nhóm thứ ba không hoán đổi hạnh nhân vào chế độ ăn uống của họ mà chuyển sang bánh nướng xốp.

Sau khoảng thời gian kéo dài một tháng, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người tham gia đã chuyển sang bữa ăn nhẹ hạnh nhân hằng ngày thuộc một trong hai loại có lượng butyrate cao hơn những người đang ăn bánh nướng xốp.





Họ cũng phát hiện ra rằng ăn hạnh nhân làm tăng lượng axit béo không bão hòa đơn, chất xơ và kali, cũng như các chất dinh dưỡng bổ sung.

"Một phần của cách mà hệ vi sinh vật đường ruột tác động đến sức khỏe con người là thông qua việc sản xuất các axit béo chuỗi ngắn, chẳng hạn như butyrate.

Các phân tử này hoạt động như một nguồn nhiên liệu cho các tế bào trong ruột kết, chúng điều chỉnh sự hấp thụ các chất dinh dưỡng khác trong ruột và giúp cân bằng hệ thống miễn dịch", tác giả chính, giáo sư Kevin Whelan, Trưởng khoa Khoa học Dinh dưỡng tại Đại học King's College London, cho biết trong một thông cáo báo chí.

"Chúng tôi nghĩ rằng những phát hiện này cho thấy tiêu thụ hạnh nhân có thể có lợi cho sự trao đổi chất của vi khuẩn theo cách có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe con người", giáo sư Whelan cho biết thêm.

"Những phát hiện từ nghiên cứu này không gây ngạc nhiên khi so sánh lượng ăn hạnh nhân với lượng bánh muffin (tùy thuộc vào loại bánh muffin), bởi vì hạnh nhân chứa nhiều chất xơ hơn", Paulina Lee, chuyên gia dinh dưỡng chức năng về sức khỏe đường ruột và là người sáng lập Savvy Stummy, LLC, nói với Eat This, Not That!

Hạnh nhân không phải là thứ duy nhất

"Chất xơ là nhiên liệu chính để men vi sinh hoặc vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh của chúng ta sử dụng, để chúng có thể tạo ra các chất chuyển hóa, như serotonin và butyrate” chuyên gia dinh dưỡng Lee cho biết, và lưu ý "Hạnh nhân không phải là thứ duy nhất để có thêm butyrate".

"Ăn 30 loại rau khác nhau, bao gồm bơ, các loại đậu hoặc các loại thực phẩm prebiotic khác mỗi tuần - và bao gồm cả thực phẩm lên men, như kim chi và dưa cải bắp - có thể giúp bạn xây dựng các vi khuẩn đường ruột đa dạng. Vì vậy, chúng có thể tạo ra nhiều butyrate hơn và các chất chuyển hóa có lợi khác cho cơ thể chúng ta", chuyên gia dinh dưỡng Lee khuyên, theo Eat This, Not That!