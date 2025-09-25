Loại trà tốt cho sức khỏe đường ruột

Trong nhiều loại trà mang lại lợi ích cho sức khỏe đường ruột như trà bạc hà, trà hoa cúc, thì trà gừng được đánh giá có hiệu quả tốt nhất, theo tạp chí EatingWell (Mỹ).

Giảm buồn nôn

Theo dược sĩ Crystal Orozco (Mỹ), trà gừng giúp làm dịu cơn buồn nôn bằng cách chặn các thụ thể serotonin trong ruột có thể kích hoạt phản ứng nôn. Các hợp chất tự nhiên trong gừng như gingerol sẽ hoạt động để giảm cảm giác khó chịu, điều này cũng có thể giúp bạn cảm thấy đỡ hơn.

Dược sĩ Orozco chia sẻ: “Là một chuyên gia dinh dưỡng từng luôn gặp vấn đề về ruột, trà gừng là một trong các liệu pháp tôi hay dùng. Tôi luôn khuyên dùng một tách trà gừng êm dịu với chanh và mật ong để làm dịu đau bụng và khó chịu”.

Trà gừng đặc biệt hiệu quả trong việc làm dịu các vấn đề tiêu hóa ẢNH: AI

Giảm chứng khó tiêu

Gừng đã được công nhận về tác dụng trị liệu cho sức khỏe đường ruột, đặc biệt trong việc kiểm soát các tình trạng như bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD) và chứng khó tiêu. Nghiên cứu cho thấy, gừng giúp giảm sự sản xuất axit dạ dày, điều này có thể giảm các triệu chứng của GERD. Ngoài ra, gừng cũng làm dịu co thắt vùng bụng trên, các triệu chứng đầy hơi và khó chịu liên quan đến chứng khó tiêu.

Giảm viêm

Viêm mạn tính là một phản ứng viêm kéo dài bởi các tác nhân như độc tố môi trường, lối sống, căng thẳng. Theo thời gian, nó có thể gây tổn hại hệ tiêu hóa, điều này có thể làm tăng nguy cơ các bệnh như bệnh viêm ruột (IBD) hoặc hội chứng ruột rò rỉ (LGS). “Hợp chất hóa học gingerol có trong gừng là một chất chống oxy hóa mạnh có thể giảm viêm đường ruột. Điều này giúp làm dịu kích ứng và sưng viêm ở lớp lót ruột, từ đó có thể ngăn ngừa thêm tổn thương”, dược sĩ Orozco nói.

Nếu bạn không thích uống trà gừng

Vẫn còn nhiều cách khác để hỗ trợ sức khỏe đường ruột. Để nuôi dưỡng một hệ tiêu hóa thật sự khỏe mạnh, điều quan trọng nhất là áp dụng một phương pháp tổng thể kết hợp nhiều thói quen tốt trong lối sống. Dược sĩ Orozco đề xuất một số cách khác để hỗ trợ và duy trì sức khỏe đường ruột.

Chế độ ăn đa dạng, giàu probiotic và prebiotic: Bạn có thể ăn các thực phẩm như sữa chua, dưa cải lên men và các thực phẩm lên men khác chứa probiotic. Còn tỏi, hành và chuối là nguồn prebiotic tốt cho sức khỏe. Bạn cũng có thể kết hợp nhiều loại trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt và protein nạc để cung cấp chất xơ giúp hỗ trợ nhu động ruột đều đặn, nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi và giúp duy trì cân bằng vi sinh trong hệ tiêu hóa.

Uống đủ nước: Uống nhiều nước giúp tiêu hóa và hỗ trợ cân bằng vi khuẩn tốt trong ruột. Nước cũng giúp làm mềm phân, làm cho việc đi vệ sinh dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, việc duy trì độ ẩm cho lớp niêm mạc ruột giúp hỗ trợ hấp thụ chất dinh dưỡng.

Quản lý căng thẳng: Căng thẳng là một phần không thể tránh khỏi của cuộc sống, nhưng mức độ căng thẳng cao liên tục có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe đường ruột. Theo thời gian, điều này có thể làm tăng viêm mạn tính, làm rối loạn cân bằng vi khuẩn trong ruột và thay đổi chức năng tiêu hóa. Các hoạt động như chánh niệm, thiền và vận động thường xuyên có thể giúp giảm căng thẳng và hỗ trợ ruột khỏe mạnh.