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Thế giới

Loạt động thái mới của châu Âu đối với Ukraine

Khánh An
Khánh An
11/06/2026 05:26 GMT+7

Trang The Kyiv Independent ngày 10.6 đưa tin Ukraine vừa ký thỏa thuận hợp tác về máy bay không người lái (UAV) với Latvia và ký tuyên bố hợp tác quốc phòng với Estonia, tăng cường mối quan hệ an ninh và quốc phòng nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh Bắc Âu - Baltic tại Tallinn (Estonia).

 Thỏa thuận với Latvia tập trung vào việc sản xuất UAV, chia sẻ công nghệ và hợp tác quốc phòng, trong khi ký tuyên bố với Estonia chính thức hóa sự hợp tác trong các lĩnh vực phát triển công nghiệp quốc phòng, phòng không và trao đổi kinh nghiệm quân sự.

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Các nhà lãnh đạo tại Hội nghị thượng đỉnh Bắc Âu - Baltic ngày 9.6

Ảnh: AP

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 9.6 cho hay nước này sẽ đóng góp thêm 300 triệu euro vào sáng kiến do CH Czech dẫn đầu nhằm cung cấp đạn pháo cho Ukraine. Kể từ năm 2024, sáng kiến này đã giúp cung cấp cho Ukraine hơn 3 triệu quả đạn pháo.

Một diễn biến bất lợi cho Ukraine là tân Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria Dimitar Stoyanov ngày 9.6 cho hay nước này sẽ không còn cung cấp vũ khí cho Ukraine. Hãng thông tấn BTA dẫn lời ông Stoyanov kêu gọi Moscow và Kyiv ngồi vào bàn đàm phán tìm kiếm thỏa thuận hòa bình công bằng cho hai bên, đồng thời nhấn mạnh vai trò trung gian của Liên minh Châu Âu (EU).

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Liên quan vấn đề gia nhập EU, các thành viên gồm Đức, Pháp, Hà Lan, Bỉ và Luxembourg cho rằng liên minh này nên thảo luận phương án tạm thời hạn chế một số quyền bỏ phiếu đối với các thành viên mới trong tương lai và thiết lập thêm các cơ chế bảo đảm về pháp quyền. Vấn đề này đang được thảo luận trong bối cảnh Montenegro hy vọng gia nhập EU vào năm 2028, cùng với việc Albania, Ukraine và Moldova đang nỗ lực thúc đẩy tiến trình gia nhập liên minh.

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